Samsung Galaxy Z Flip7: importanti cambiamenti per la batteria

L’evoluzione della batteria nella gamma Flip di Samsung

Per anni la capacità della batteria è rimasta invariata. Il primo vero salto si è registrati solo a partire dal Flip4. L’eventuale passaggio a 4.300 mAh nel Flip7 sarebbe quindi il secondo upgrade in appena due anni. Segno che Samsung ha compreso le necessità degli utenti che richiedono maggiore autonomia in un formato pieghevole. È importante sottolineare che una batteria più capiente non garantisce automaticamente una durata maggiore. L’efficienza energetica dipende in gran parte dal SoC e dalla sua gestione dei consumi.

Il Flip6 ha beneficiato della potenza e dell’ottimizzazione dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Mentre il Flip7 potrebbe invece adottare il Samsung Exynos 2500. Nonostante l’aumento della batteria, il Flip7 dovrebbe mantenere dimensioni simili al Flip6. Le indiscrezioni parlano di un’altezza di 166,6 mm. E una larghezza di 75,2 mm. Con un incremento minimo rispetto al predecessore. Ciò suggerisce che Samsung stia lavorando a un’ottimizzazione dello spazio interno per ospitare una batteria più grande senza sacrificare il design compatto e pieghevole della serie.

Se tali informazioni saranno confermate, il Galaxy Z Flip7 potrebbe finalmente rappresentare un passo importante per la serie. Colmando così una delle lacune più criticate dagli utenti. Resta da vedere come l’Exynos 2500 influenzerà l’autonomia e le prestazioni complessive del device. Non resta che attendere per scoprire se Samsung riuscirà a garantire un’efficienza energetica superiore per il suo pieghevole.