Lenovo Legion Tab Gen 4 (Y700): potenza e velocità “tascabile”

Il Lenovo Legion Tab è realtà, e non cerca di piacere a tutti. Parla chiaro ai gamer, e lo fa con numeri aggressivi. Sotto la scocca pulsa il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il chip Android più potente in circolazione. Ad accompagnarlo, due tagli di memoria che non fanno sconti: 12 GB di RAM LPDDR5X Ultra con 256 GB di storage UFS 4.1, oppure 16 GB con 512 GB. La dissipazione termica è affidata a una vapor chamber da 12.000 mm², pronta a mantenere la temperatura stabile anche sotto carica. Il ritorno dello slot microSD ridà fiato all’espandibilità, mentre l’autonomia si allunga con una batteria da 7.600 mAh, ricaricabile fino a 68 W via cavo. Lato software, Android 15 gestisce tutto all’interno del tab Lenovo, senza modifiche invasive, per un’esperienza pura e diretta.

Davanti al Lenovo Legion Tab c’è un display LCD da 8,8 pollici, in formato 16:10, con risoluzione che sale a 3.040 x 1.904 pixel. Il refresh rate tocca i 165 Hz, mentre il touch sampling rate arriva a 360 Hz: numeri pensati per rispondere prima ancora del pensiero. La luminosità massima raggiunge i 600 nit, la profondità colore è a 12 bit, con supporto completo al DCI-P3. Tutto grida velocità e fedeltà. Difficile chiedere di più, anche se qualcosa resta fuori. Nessun lettore d’impronte digitali, e il riconoscimento facciale si affida solo alla camera frontale da 8 MP, senza sensori 3D. L’unica fotocamera posteriore, da 50 MP, basta e avanza in un dispositivo che non vuole certo essere usato per vlog o scatti artistici.

Prezzi taglienti e rilascio del tab Lenovo

Per ora, il Lenovo Legion Tab è disponibile solo in Cina. Le due configurazioni hanno prezzi fissati a 3.299 CNY (circa 408 euro) e 3.799 CNY (circa 470 euro). Vale la pena aspettare una versione globale? I precedenti fanno ben sperare, anche se al momento non ci sono certezze ufficiali. Il compromesso della doppia camera posteriore sacrificata suona quasi come una vittoria per molti. In cambio si ottiene memoria espandibile e una batteria che promette ore di gioco ininterrotto.