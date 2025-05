Realme GT 7 promette potenza e autonomia senza pari

Una delle sfide per la tecnologia mobile è conciliare batterie ad alta capacità con tempi di ricarica ridotti. Nel dettaglio, più grande è la batteria, più lunga è l’attesa per una ricarica completa. Realme ha superato tale ostacolo grazie a un avanzato sistema di gestione energetica. Quest’ultimo consente di ricaricare la batteria in circa 40 minuti. Inoltre, con una sola carica, gli utenti possono affrontare un’intera giornata senza preoccuparsi. Anche in caso di utilizzo intenso.

Ma la batteria non è l’unico vantaggio. La serie GT 7 sarà, infatti, il primo smartphone in Europa ad adottare il nuovo chipset MediaTek Dimensity 9400e. Si tratta di un processore costruito su architettura all-big-core, in grado di superare i 2,25 milioni di punti nei benchmark AnTuTu. Posizionandosi così tra i migliori tre SoC Android sul mercato europeo. Con il suo core X4 Prime, alte frequenze di clock e un motore AI dedicato, tale chip offre potenza e fluidità anche nelle attività più complesse. Come il gaming avanzato e le funzioni AI di nuova generazione.

A proposito di gaming, Realme ha introdotto anche l’ottimizzazione proprietaria GT Boost. Opzione pensata per migliorare i frame rate e l’efficienza energetica durante il gioco. Il sistema è in grado di mantenere 120 FPS costanti anche in sessioni prolungate. Grazie a un raffinato sistema di predizione del carico e di gestione termica intelligente. Infatti, il nuovo sistema di raffreddamento IceSense Graphene, basato su grafene a 360°, permette al dispositivo di dissipare il calore anche sotto stress. Mantenendo alte prestazioni senza compromessi.

La nuova serie Realme rappresenta una proposta completa e innovativa. Il lancio ufficiale è fissato per il 27 maggio a Parigi. Evento durante il quale l’azienda svelerà tutti i dettagli di quella che si preannuncia come la vera “flagship killer”.