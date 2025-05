Google Messaggi: nuovo bug individuato dagli utenti

Google Messaggi

A quanto pare, nonostante gli aggiornamenti decisamente regolari della suite di applicazioni Google, anche queste ultime non sono esenti da problematiche, i bug infatti sono sempre dietro l’angolo e sono pronti a colpire quantomeno ce lo si aspetta, si tratta senza dubbio di un classico ricorrente all’interno del mondo dello sviluppo informatico e anche i colossi come Google non ne sono esenti, alla lista legata a questo fenomeno recentemente possiamo aggiungere Google Messaggi, gli utenti che sfruttano il client di Google infatti hanno riscontrato la presenza di un piccolo bug non troppo grave ma sicuramente fastidioso che colpisce l’interfaccia grafica della piattaforma, scopriamo in cosa consiste.

Sparite le immagini profilo contatto

Il bug segnalato dagli utenti consiste nella scomparsa di tutte le immagini profilo dei contatti presenti nell’anteprima della chat, ciò ovviamente rende più difficile l’individuazione rapida e immediata del contatto con il quale vogliamo scambiare dei messaggi, al posto dell’immagine infatti l’applicazione mostra l’iniziale predefinita, legata a quel contatto.

gli utenti hanno segnalato inoltre che questa problematica si presenta solo ed unicamente all’interno dell’applicazione citata, tutti gli altri ambienti Google che prevedono la presenza dei contatti salvati non soffrono di questo problema, secondo le voci trapelate online tale problematica affliggerebbe l’ultima versione beta di Google Messaggi, identificata dalla sigla 20250505_04_RC00.

Come sono bastasse, sembrerebbe tra l’altro che i comuni metodi utilizzati per risolvere eventuali problemi di questo genere non funzionino, gli utenti infatti hanno provato già a cancellare la cache o disinstallare l’applicazione per poi reinstallarla e hanno riscontrato nuovamente la medesima problematica, ciò sta ad indicare che in tutta probabilità sarà necessario attendere un aggiornamento correttivo direttamente da Google che vada a eliminare la problematica, sicuramente non tarderà ad arrivare e nel frattempo probabilmente l’unico modo per non soffrire di questo problema sarebbe e sarà uscire momentaneamente dal programma beta di Google per utilizzare la versione stabile dell’applicazione.