Copilot Vision trasforma Windows 11: l’assistente AI diventa il cuore dell’esperienza utente

Mentre molte delle promesse legate a Windows 11 si fanno attendere, Microsoft ha scelto una strada più concreta. Ovvero investire nel miglioramento di una delle sue soluzioni più promettenti. Copilot Vision, l’assistente intelligente integrato nel sistema, si evolve per diventare una guida capace di rendere ogni operazione più intuitiva. Non si tratta solo di un aggiornamento tecnico, ma di una svolta nel modo in cui l’utente interagisce con il proprio dispositivo.

Multitasking intelligente: ora Copilot lavora su due app alla volta

Una delle novità principali riguarda la possibilità di ricevere istruzioni visive direttamente sulle finestre delle applicazioni. Con un semplice comando come “mostrami come fare”, Copilot Vision è in grado di evidenziare le aree da cliccare, indicando all’utente esattamente dove agire. Ad esempio, chi desidera attivare la modalità luce notturna non dovrà più navigare tra i menu. Sarà sufficiente condividere la finestra delle Impostazioni e affidarsi all’assistente AI, che guiderà ogni passaggio. Questo sistema di assistenza, chiamato Highlights, rappresenta un primo passo verso un’interazione naturale tra uomo e macchina. L’attivazione è semplice, così come la disattivazione, basta cliccare su “Stop” o sull’icona di chiusura.

Ma non è tutto. Microsoft ha anche introdotto una funzione destinata a migliorare l’efficienza degli utenti più esigenti, ossia il supporto simultaneo a due applicazioni. Copilot Vision infatti, ora può analizzare e confrontare due finestre affiancate, offrendo risposte personalizzate basate sui contenuti. Se si confrontano due liste, per esempio, l’assistente AI sarà in grado di confrontare i dati di ciascuna e di fornire un riscontro immediato, utile per non dimenticare nulla.

Per attivare questa modalità avanzata basta selezionare due app dopo aver cliccato sull’icona degli occhiali. Anche qui, la sessione si può interrompere manualmente o con un semplice click su “Stop”. Attualmente, tale innovazione è disponibile solo per gli utenti statunitensi iscritti al programma Windows Insider, e solo dalla versione 1.25044.92 in poi. La diffusione sarà graduale, ma promette di cambiare profondamente l’esperienza d’uso quotidiana di Windows 11. Intanto, Copilot continua ad aggiornarsi anche al di fuori di Vision. Ora permette di gestire i file direttamente dal menù del sistema, una funzionalità utile ma disattivabile per chi preferisce un’interfaccia più essenziale.