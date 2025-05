Gemini arriva in italiano: l’AI entra nel cuore di Drive

Ora che Gemini parla italiano, cambia radicalmente il modo in cui si usano i documenti su Google Drive. Non è solo una questione di lingua, ma di accessibilità. Dopo mesi di attesa, Google ha finalmente introdotto il supporto per oltre venti nuove lingue nella sua AI, tra cui appunto l’italiano. Tale aggiornamento non è un semplice dettaglio tecnico, al contrario, apre tantissime nuove possibilità a chiunque lavori, studi o archivi contenuti digitali.

Gemini è l’ IA nata per comprendere, non solo cercare

Gemini non è più limitata all’analisi di singoli file. Oggi è capace di riassumere intere cartelle, estrarre informazioni rilevanti, e suggerire contenuti collegati. Tutto questo avviene direttamente all’interno dell’interfaccia di Google Drive, senza la necessità di uscire dall’ambiente di lavoro. Bastano davvero pochi click. Si parte col selezionare la cartella, si sceglie l’opzione “Riassumi questa cartella” oppure si usa il comando “Chiedi a Gemini” dal menù contestuale. Si può perfino trascinare l’intera cartella nella sezione laterale dedicata. L’interazione è veloce, semplice e graficamente perfettamente integrata nel design del servizio.

Con questa integrazione avanzata, Gemini non si limita più a trovare file. L’AI interpreta, analizza e sintetizza. Se si vuole sapere in quale mese si è ricevuto un aumento in una cartella stipendi, o trovare immagini di un viaggio specifico tra migliaia di foto, Gemini è in grado di fornire risposte rapide e pertinenti. Insomma, non esegue più solo comandi base, ora ragiona e risponde con maggiore precisione.

L’inclusione dell’italiano, insieme a lingue come giapponese, russo, francese, polacco e turco, mostra la volontà di Google di rendere l’esperienza più inclusiva. Gli italiani non sono più esclusi da questa trasformazione digitale. Chi lavora con grandi volumi di file, chi studia, o chi ha bisogno di ordine nei propri documenti, può finalmente contare su uno strumento potente e integrato. Gemini rappresenta così un nuovo standard nell’automazione intelligente delle informazioni, semplificando compiti quotidiani in modo sempre più naturale e veloce.