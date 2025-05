America’s Cup, le dichiarazioni ufficiali degli organizzatori per l’edizione di Napoli

La 38esima America’s Cup si svolgerà in Italia, più precisamente nel Golfo di Napoli. L’annuncio storico è stato dato attraverso un comunicato congiunto realizzato dal Governo Italiano e dai responsabili del Defender Team New Zealand.

Si tratta della prima volta che la competizione sportiva più antica del mondo si svolge interamente in Italia. Il risultato è stato ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra gli organizzatori e il Governo che ha fornito il supporto necessario ad un evento di rilevanza mondiale.

Come affermato da David Blakey, Commodoro del Royal New Zealand Yacht Squadron: ”Gli Italiani sono gli spettatori più appassionati dell’America’s Cup e l’Italia è la patria di Luna Rossa, un Competitor incredibile e molto forte”. Blakey ha continuato: “Dal punto di vista del Defender, competere in Italia è come entrare nella tana del leone ma, dal punto di vista dell’evento è la location migliore per ospitare la Louis Vuitton 38th America’s Cup“.

Napoli si prepara ad accogliere la 38esima edizione dell’America’s Cup, un evento sportivo unico nel suo genere

Anche Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, ha espresso la propria felicità per l’annuncio: “La scelta dell’Italia, e di Napoli in particolare, come sede per la 38esima edizione dell’America’s Cup rappresenta una incredibile opportunità per l’intera Nazione per incrementare il valore del territorio, spingere il turismo e promuovere lo sport. I nostri sforzi si concentreranno sul promuovere iniizative, progetti e misure sul rispetto verso il mare e sull’economia marina”.

Il ministro ha poi continuato: “Ospitare l’America’s Cup a Napoli, inoltre, rappresenta un’opportunità strategica per accelerare il rinnovamento ambientale e la rigenerazione urbana di Bagnoli, l’area in cui saranno ospitate le basi dei team. Ancora una volta grazie allo sport, l’Italia è il centro del mondo!”.

A queste parole hanno fatto eco quelle di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli: “Ospitare la 38esima America’s Cup a Napoli rappresenta una vetrina internazionale straordinaria per le bellezze e la storia del nostro territorio. Abbiamo lavorato diligentemente su questa candidatura in collaborazione con il Governo e siamo riusciti a prevalere su tante altre splendide città. Ci aspettiamo un importante impatto economico per il nostro territorio, come accaduto a Barcellona e Valencia, città che hanno ospitato le precedenti edizioni”.

Il sindaco ha confermato che l’America’s Cup sarà l’evento più importante mai organizzato in città e trasformerà completamente tutta l’area del Golfo nel palcoscenico ideale per la competizione.