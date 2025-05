America’s Cup, la 38esima edizione si terrà a Napoli nel 2027

Per la prima volta in assoluto la Louis Vuitton Cup e le successive regate della Louis Vuitton 38th America’s Cup saranno disputate in Italia. La location scelta dagli organizzatori è Napoli, città ricca di storia e Patrimonio dell’UNESCO. Il capoluogo della Campania diventerà la sede del trofeo sportivo più antico del mondo.

L’annuncio a sorpresa arriva direttamente dal sito ufficiale della 38th America’s Cup con un comunicato congiunto realizzato dal Governo Italiano e da Team New Zealand in rappresentanza del Royal New Zealand Yacht Squadron. La competizione si svolgerà tra la primavera e l’estate del 2027 e il Vesuvio sarà spettatore privilegiato di questa competizione velica che unisce tecnologia, lavoro di squadra e abilità.

I migliori velisti del mondo si riuniranno per dare vita ad uno spettacolo unico, dando prova delle proprie abilità per sfruttare appieno l’enorme tecnologia velica a loro disposizione. Stando a quanto annunciato, le sedi dei team saranno a Bagnoli mentre le regate si svolgeranno tra Castel dell’Ovo e Posillipo.

L’America’s Cup approda per la prima volta in Italia, nel 2027 le barche a vela più veloci del mondo di sfideranno nel Golfo di Napoli.

Si tratta di un giorno speciale per l’Italia e per la vela internazionale che dà il via ad un periodo di rinascita per tutte le zone coinvolte. La scelta della nostra Penisola consentirà a tutti di ammirare da vicino, per la prima volta, quelle che a tutti gli effetti sono considerate le Formula 1 del mare.

Ma oltre allo spettacolo offerto dalla lotta per la Coppa delle 100 Ghinee, l’evento sarà il motore perfetto per dare lustro e prestigio alle aree coinvolte dall’evento. La 38esima America’s Cup porterà tantissimi turisti, appassionati e curiosi da tutto il mondo, uniti dall’amore per lo sport.

Saranno tantissime le iniziative collaterali sia durante l’evento che in preparazione dello stesso. Verranno avviati progetti dedicati all’educazione e al rispetto verso il mare oltre che alla valorizzazione dell’ambiente e dell’economia locale.

La definizione delle regole e della classe delle imbarcazioni per la prossima America’s Cup del 2027 devono ancora essere annunciate ma siamo certi che a breve avremo maggiori informazioni. Nel frattempo, questo annuncio è stato certamente ben gradito da tutta la comunità velica internazionale.