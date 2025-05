Fiido D11 2025: la nuova bici elettrica pieghevole urbana

Plasmata da anni di feedback da parte di ciclisti fedeli e da una ricerca incessante della bici elettrica pieghevole ideale, la Fiido D11 2025 offre prestazioni migliorate, funzionalità più intelligenti e si avvicina ancora di più a ciò che gli utenti quotidiani chiedono da tempo. Si piega in soli cinque secondi, rimane solidissima grazie a un telaio in alluminio con design a M accuratamente progettato, e garantisce una pedalata fluida e reattiva grazie al sensore di coppia. Con freni potenziati, una postura di guida più confortevole e un controllo più preciso, la Fiido D11 2025 ti aiuta a liberarti da ingorghi e problemi di parcheggio (disponibile in due colori: Grigio Meteorite ed una edizione limitata in Grigio Intenso).

La D11 originale è nata con un obiettivo: rompere gli schemi delle bici elettriche tradizionali. Introdotta per la prima volta nel 2019 e sostenuta da migliaia di persone attraverso una campagna di crowdfunding globale su Indiegogo nel 2020, ha raccolto oltre 1 milione di dollari. Si è fatta presto notare per il suo esclusivo design con batteria integrata nel tubo sella e funzionalità pratiche. Apprezzata da ciclisti di tutto il mondo, la D11 è diventata una scelta popolare tra i pendolari urbani grazie al suo equilibrio tra prezzo e prestazioni. Da allora, gli utenti hanno condiviso i loro percorsi e feedback preziosi, che hanno contribuito direttamente allo sviluppo di questo nuovo modello. La D11 2025 non è una rivoluzione, ma un’evoluzione attenta, focalizzata su ciò che conta davvero per i ciclisti reali. Proprio come i suoi utenti, la D11 continua a migliorare nel tempo.

Piegare la Fiido D11 2025 richiede solo pochi passaggi e circa cinque secondi. Una volta chiusa, raggiunge le dimensioni compatte di 840×400×740 mm — simile a una valigia da 26 pollici un po’ più lunga. Rimane gestibile ovunque, sia sui mezzi pubblici che sotto la scrivania. Con un peso di soli 19,6 kg, la maggior parte delle persone riesce a portarla su per le scale o a caricarla nel bagagliaio dell’auto. La batteria estraibile nel tubo sella consente di lasciarla parcheggiata e portare solo la batteria in casa o in ufficio per la ricarica.

Fiido D11 2025: le altre specifiche

La D11 2025 mantiene il suo iconico telaio in alluminio a M, progettato per offrire maneggevolezza e un feeling bilanciato, in ogni condizione di utilizzo. I nuovi freni a disco idraulici assicurano frenate fluide e sicure, anche su strade bagnate o in discesa, migliorando i dischi meccanici del modello precedente. Il manubrio rialzato favorisce una postura più rilassata e verticale, riducendo l’affaticamento nei tragitti più lunghi. Tutti questi accorgimenti rendono la guida quotidiana o le escursioni del weekend più naturali e sotto controllo.

La batteria estraibile da 417,6 Wh, integrata nel tubo sella, rende la ricarica più comoda, testata con un peso standard di 85 kg, offre fino a 86 km di autonomia assistita con una singola carica, molto più della media delle bici elettriche pieghevoli sul mercato (50–60 km). Un display LCD intelligente tiene sotto controllo le statistiche del tuo viaggio, mentre il cambio Shimano a 7 velocità offre il rapporto giusto per ogni situazione. Con una luce posteriore brillante per la sicurezza, è una bici progettata per integrarsi senza sforzo nella tua routine quotidiana. La struttura resistente all’acqua IP54 e i parafanghi completi mantengono te e la bici più puliti anche su strade bagnate.

Originariamente proposta a €1299, la D11 2025 è ora disponibile per i primi acquirenti a soli €999, con annessi due anni di garanzia. Può essere acquistata sul sito ufficiale da questo link.