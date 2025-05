WindTre GO Unlimited 100 Digital: ritornano due versioni online

WindTre ha rinnovato il proprio portafoglio di offerte della gamma GO Digital. Si tratta di promo rivolte ai nuovi clienti che richiedono la portabilità da operatori virtuali selezionati. Il cambiamento più rilevante riguarda il ritorno delle due versioni dell’offerta GO Unlimited 100 Digital. Quest’ultime tornano ora disponibili in forma distinta in base al metodo di pagamento scelto. In particolare, la GO Unlimited 100 Digital AutoPay viene proposta al prezzo di 9,99 euro mensili con l’attivazione automatica del servizio di Ricarica Automatica. Mentre la versione GO Unlimited 100 Digital con addebito su credito residuo è ora attivabile al costo mensile di 10,99 euro.

WindTre: le due versioni per la promo GO Unlimited 100 Digital

Tale distinzione è tornata dopo che, fino alla fine di aprile 2025, era presente sul sito dell’operatore un’unica versione dell’offerta a 9,99 euro mensili indipendentemente dal metodo di pagamento. Suddetta opzione era stata temporaneamente rimossa, lasciando spazio nuovamente alle due offerte separate. Durante tale periodo, però, la versione con addebito su credito residuo non risultava attivabile a causa di un errore tecnico sul sito ufficiale. Quest’ultimo impediva, infatti, il completamento della procedura online. Nelle ultime ore, il disservizio è stato finalmente risolto, rendendo di nuovo possibile l’attivazione senza ostacoli.

Il pacchetto GO Digital comprende diverse offerte con prezzi competitivi che partono da 5,99 euro mensili, in funzione della quantità di traffico dati incluso e del metodo di pagamento selezionato. Tutte le offerte comprendono minuti illimitati e 50 SMS. Le varianti GO Limited Edition, simili alle GO Unlimited 100 Digital per contenuti e condizioni, sono disponibili anch’esse in due versioni. Una con AutoPay e l’altra con credito residuo, a seconda delle preferenze dell’utente. Sia le offerte GO Unlimited che quelle Limited Edition sono pensate soprattutto per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e da altri operatori virtuali.

WindTre ha introdotto anche l’opzione per le eSIM da attivare online. Semplificando l’intero processo di attivazione. Inoltre, gli utenti possono ora completare l’identificazione non solo tramite video, ma anche attraverso SPID o CIE. Sia il costo di attivazione dell’offerta che quello della SIM (fisica o digitale) sono attualmente gratuiti. Dunque, l’unico importo richiesto al momento della sottoscrizione è il pagamento anticipato del primo mese.