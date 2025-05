Samsung: per il suo tri-fold è necessaria una batteria speciale?

Samsung potrebbe presto rivoluzionare ancora una volta il mercato degli smartphone pieghevoli. Ciò grazie all’introduzione di un nuovo dispositivo Galaxy con display tri-fold. Ovvero un pieghevole con tre sezioni. Dopo anni di investimenti nelle serie Z Fold e Z Flip, il colosso sudcoreano sembra pronto a compiere un ulteriore passo avanti nel design mobile, presentando un concept ancora più ambizioso. La prima anticipazione visiva di tale nuovo formato è arrivata durante l’evento Unpacked di gennaio. Qui una slide ha lasciato intravedere dispositivi sperimentali e innovativi, tra cui proprio tale modello tri-fold.

Samsung: le innovazioni dei nuovi modelli tri-fold

Al momento, si tratta ancora di un prototipo, e la forma definitiva del dispositivo potrebbe differire sensibilmente. Nuove indiscrezioni, però, suggeriscono dettagli interessanti sul tipo di batteria che potrebbe essere integrata in tale futuro flagship. Secondo quanto riportato da PandaFlashPro, un leaker noto su X per le sue rivelazioni affidabili, il Galaxy Tri-Fold in fase di test utilizza una batteria di nuova generazione al silicio-carbonio.

Tale particolare tecnologia rappresenta un’evoluzione delle attuali batterie agli ioni di litio, ancora oggi lo standard nell’elettronica di consumo. La principale differenza sta nell’anodo, realizzato in silicio invece che in grafite. Tale materiale consente una densità energetica maggiore, traducendosi teoricamente in una capacità superiore a parità di volume. In termini pratici, significa poter ottenere batterie più compatte senza sacrificare troppo l’autonomia.

Sviluppare uno smartphone tri-fold rappresenta una sfida ingegneristica complessa, che impone compromessi tra spazio interno, performance e durata della batteria. L’impiego di tecnologie avanzate come le celle al silicio-carbonio potrebbe essere una delle chiavi per superare tali limiti. Ovviamente, si tratta ancora di speculazioni. Samsung potrebbe decidere di posticipare l’introduzione di tale tecnologia o di testarla prima su altri modelli meno rischiosi. Come sempre accade con dispositivi così sperimentali, solo la presentazione ufficiale chiarirà se e come tali novità verranno concretamente integrate nel prodotto finale.