Samsung Galaxy e l’esperienza AI: Gemini arriva su Watch e Buds

La novità è ufficiale: Google Gemini debutta sui Samsung Galaxy Watch. Si tratta della prima integrazione AI su dispositivi wearable Samsung, e il cambiamento si farà sentire. Gemini offrirà assistenza vocale immediata, utile anche nei momenti più concitati. Chi corre sul tapis roulant può dire: “Ricordami che oggi uso l’armadietto 43”. Nessun bisogno di fermarsi. Ogni gesto diventa fluido, ogni pensiero trova spazio. La produttività si estende anche all’informazione. “Riassumimi l’ultima email”: basteranno poche parole per ricevere un riepilogo diretto nell’app. Niente distrazioni, solo concentrazione. Tutto avviene senza mani, con risposte rapide ed efficaci. Il polso diventa il centro nevralgico dell’assistenza digitale, pronto in ogni momento. Il lancio della funzione è previsto per estate 2025, con un aggiornamento software disponibile per Galaxy Watch6 e Watch6 Classic. I prezzi partono da 319€, mentre la versione Classic da 419€. Un piccolo investimento per un salto nell’intelligenza vocale quotidiana.

Galaxy Buds3: la voce diventa il nuovo “touch”

L’interazione con Gemini non si ferma al polso. Con i nuovi Galaxy Buds3 e Buds3 Pro, attivare l’AI sarà questione di un pinch and hold. Una stretta sulle cuffie e la voce farà il resto. In un attimo, si potrà chiedere: “Che tempo fa per la mia corsa di oggi?”. Nessun bisogno di estrarre lo smartphone. La connessione tra Buds e smartphone Galaxy è più immediata che mai. Ogni comando viene recepito in tempo reale. La comunicazione tra i dispositivi è invisibile ma potente. Le risposte arrivano chiare, rapide, personalizzate. Gemini diventa un’estensione naturale dell’utente. I Galaxy Buds3 saranno disponibili da luglio 2025, con un prezzo base di 179€.

Per chi cerca una qualità audio superiore e cancellazione del rumore evoluta, i Buds3 Pro partiranno da 249€. Il design è rinnovato, il comfort assicurato. L’aggiornamento Gemini non è solo un’aggiunta, è più un cambiamento strutturale. L’intelligenza si diffonde in tutto l’ecosistema Samsung Galaxy, creando un’esperienza coerente, fluida, continua. Non è più necessario pensare a dove si trova l’AI. È ovunque. Si adatta, ascolta, risponde. Chi avrebbe mai immaginato di controllare promemoria, email, meteo e messaggi con un semplice gesto o una parola?