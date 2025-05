Pinterest rinnova la ricerca visiva con l’intelligenza artificiale: più precisione e contesto nei risultati

Pinterest

Pinterest ha annunciato un importante aggiornamento al proprio sistema di ricerca visiva, grazie all’integrazione di modelli di intelligenza artificiale generativa. L’obiettivo è migliorare la rilevanza dei risultati e offrire agli utenti un’esperienza più personalizzata e intuitiva, soprattutto durante la navigazione per ispirazione.

Pinterest aggiorna la ricerca visiva con l’IA generativa: immagini e suggerimenti più pertinenti

La nuova tecnologia permette alla piattaforma di comprendere meglio il contenuto visivo di un’immagine caricata o selezionata, restituendo risultati più contestuali e coerenti con le preferenze individuali. Il cambiamento riguarda principalmente le funzioni di ricerca tramite immagine, note come Visual Search, usate per esplorare stili, oggetti e ambienti simili a quelli mostrati in una determinata foto.

Con l’aggiornamento, Pinterest migliora la capacità del sistema di identificare oggetti specifici all’interno delle immagini, come arredi, abiti, accessori o elementi architettonici. L’IA generativa consente di associare descrizioni semantiche più accurate agli elementi visivi, fornendo risultati che tengono conto non solo della somiglianza visiva, ma anche del contesto d’uso e dello stile generale.

Per esempio, caricando la foto di un soggiorno, il sistema può suggerire idee per arredamento coordinato, oppure prodotti e spunti che rispettano lo stile della stanza, come scandinavo, minimalista o industriale. Lo stesso vale per outfit, acconciature, progetti fai-da-te e altri contenuti visuali popolari sulla piattaforma.

L’aggiornamento si applica sia alla ricerca tramite immagini caricate dagli utenti, sia a quelle già presenti nel feed o salvate nelle bacheche personali.

Pinterest utilizza ora modelli generativi di linguaggio e visione, capaci di collegare le immagini ai gusti e interessi registrati dell’utente. I suggerimenti visivi non si basano solo su pixel simili, ma su categorie concettuali apprese dall’IA, come abbinamenti, ambientazioni e combinazioni cromatiche.

Il nuovo motore di ricerca visiva considera anche le azioni precedenti dell’utente, come i pin salvati, le ricerche passate e gli elementi più esplorati, per proporre risultati coerenti con il percorso di scoperta già avviato. Questo permette di mantenere continuità tra un’immagine e la successiva, migliorando la qualità della navigazione.

Pinterest non ha rilasciato dettagli sul modello specifico utilizzato, ma ha confermato che l’infrastruttura IA si basa su soluzioni sviluppate internamente, ottimizzate per la scalabilità e il rispetto della privacy.