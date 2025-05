PlayStation Store, nuovi sconti folli fino al 90%

Nuova settimana, nuovi sconti ed offerte favolose disponibili su PlayStation Store. Come sempre, infatti, il colosso giapponese del gaming Sony continua ad aggiornare il suo fantastico catalogo di videogiochi messo a disposizione degli utenti. Anche questa volta, ci troviamo di fronte a numerosi titoli di rilievo, i quali sono disponibili sia sulla precedente console da gaming PS4 sia sulla nuova console di ultima generazione PS5. L’azienda continua a stupire, con degli sconti che arrivano anche fino al 90%. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

PlayStation Store, arrivano nuovi super sconti fino anche al 90%

Proseguono su PlayStation Store i fantastici sconti ed offerte proposti da Sony. Come già accennato in apertura, infatti, anche per questa settimana l’azienda ha aggiornato il suo catalogo, con numerosi videogiochi accessibili a dei prezzi davvero convenienti. Anche questa volta, infatti, l’azienda ha voluto esagerare, con degli sconti che arrivano addirittura fino al 90%. Tra i videogiochi proposti con questo sconto folle, troviamo ad esempio due videogiochi della saga MXGP3.

Si tratta nello specifico dei titoli MXGP3 – The Official Motocross Videogame e MXGP3 – Special Edition. Entrambi i titoli sono dunque disponibili all’acquisto su PlayStation Store con uno sconto pari al 90%. Questo permetterà agli utenti di acquistarli ad un prezzo molto basso pari rispettivamente a 1,99 euro per il primo titolo e 2,49 euro per il secondo titolo. Gli sconti ovviamente non finiscono qui, ma proseguono con altrettante occasioni.

Troviamo ad esempio in sconto tre titoli della saga di The Escapists. Si tratta rispettivamente dei videogiochi denominati The Escapists 2 – Dungeons and Duck Tape, The Escapists 2 – The Glorious Regime e The Escapists 2 – Wicked War. Questi sono proposti con degli sconti pari al 60%. In questo modo, gli utenti potranno acquistarli ad un prezzo pari a solo 1,49 euro.

Come sempre, questi sono soltanto alcuni dei titoli proposti in sconto su PlayStation Store. Per non perdere nessuna occasione, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale.