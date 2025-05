OPPO stupisce: nuovo tablet e auricolari economici per un pubblico young

Pensato per i più giovani ma con uno stile adulto, l’Oppo Pad SE si affaccia sul mercato con l’intento di ridefinire il concetto di tablet economico. Nulla di plasticoso o banale, il design segue le linee eleganti della famiglia Oppo Pad, con una doppia finitura sul retro e un oblò che racchiude le fotocamere posteriori. La parte frontale richiama chiaramente il linguaggio estetico dei moderni iPad, con cornici sottili e uno schermo importante. Il display da 11 pollici, un LCD IPS con risoluzione di 1920×1200 pixel, offre un’esperienza visiva nitida e fluida grazie al refresh rate di 90 Hz. La luminosità di 500 nit garantisce una buona visibilità anche in ambienti luminosi. Per chi cerca un tocco in più, l’edizione speciale Oppo Soft Light Edition introduce un trattamento antiriflesso, ideale per l’uso prolungato senza affaticare la vista.

Prestazioni equilibrate e autonomia da record

L’Oppo Pad SE monta un chip MediaTek Helio G100, un octa-core realizzato con processo produttivo a 6 nm. Questo è poi affiancato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x. L’archiviazione UFS 2.2 varia tra i 128 e i 256 GB, assicurando spazio sufficiente per app, giochi e file multimediali. Le fotocamere, seppur modeste, fanno il loro dovere. Il Tablet Oppo possiede un sensore da 5 MP sia per l’anteriore che per il posteriore, perfetto per videochiamate e scatti rapidi. Il comparto energetico, invece, sorprende. La batteria da 9.340 mAh è infatti capace di offrire un’autonomia prolungata, mentre la ricarica rapida a 33 W permette di tornare operativi in tempi brevi. La connettività si affida al Wi-Fi 5, al Bluetooth 5.4 e alla porta USB-C, mantenendo uno spessore di soli 7,39 mm e un peso che varia leggermente in base alla finitura.

Oppo Enco Clip

Accanto al tablet, Oppo ha presentato anche gli Enco Clip. Qui parliamo di auricolari TWS dal design aperto, pensati per chi desidera mantenere un contatto con l’ambiente circostante. La struttura in nichel e titanio conferisce robustezza e leggerezza, mentre il driver dinamico da 11 mm garantisce un suono bilanciato e ricco di dettagli. La cancellazione del rumore in chiamata è affidata a un triplo microfono, capace di isolare efficacemente la voce anche in ambienti affollati. L’autonomia è, come per il tablet, un gran punto di forza. Si hanno ben 9,5 ore di riproduzione con una singola carica che si estendono fino a 42 ore grazie alla custodia. In Cina, il prezzo di lancio degli auricolari Oppo è di 799 renminbi, equivalenti a circa 99 euro, un posizionamento aggressivo per un prodotto che punta su qualità e durata. Oppo sembra aver trovato l’equilibrio perfetto tra tecnologia accessibile e design premium, rivolgendosi a un pubblico giovane sì, ma anche molto esigente.