Recensione Huawei Watch Fit 4 Pro: smartwatch di qualità simile ad Apple Watch Ultra

La serie Huawei Watch Fit 4 (composta da Watch Fit 4 e Fit 4 Pro) definisce un nuovo standard per gli smartwatch, offrendo tecnologie innovative pur mantenendo un design ultrasottile e leggero. Il top di gamma è Huawei Watch Fit 4 Pro, progettato con materiali resistenti e ad alte prestazioni come il vetro zaffiro e la lega di titanio, offre una protezione affidabile senza compromettere comfort e stile. Grazie alle funzionalità di livello professionale per la salute e lo sport, al sistema HUAWEI TruSense e al tracciamento avanzato per immersioni, golf, trail running e mappe del terreno, lo smartwatch garantisce una precisione senza pari per tutte le attività sportive. Scopriamolo nella nostra recensione approfondita.

Design e Estetica

I passi in avanti nell’estetica e nel design del prodotto sono notevoli, Huawei Watch Fit 4 Pro presenta una scocca realizzata in titanio, con finitura opaca sul frame, davvero elegante e piacevole al tatto. Il display è protetto da vetro zaffiro, per poterlo utilizzare senza problemi e pensieri in ogni momento e luogo, mantenendo allo stesso tempo dimensioni ridotte, soprattutto per quanto riguarda lo spessore. Più nello specifico parliamo di un dispositivo da 44,5 x 40 x 9,3 millimetri, con un peso di 30,4 grammi. Il sistema di controllo, oltre al touchscreen, si affida alla presenza di due pulsanti fisici posti sul lato destro: una ghiera con funzione di rotazione e tocco, a cui si aggiunge un tasto personalizzabile (sia singolo tocco che doppio tocco, mentre la pressione è dedicata all’assistente vocale, compatibile con gli smartphone Huawei) con annesso sensore per l’ECG.

L’eleganza regna sovrana, per un prodotto che è facilmente indossabile 24 ore al giorno, anche grazie alla sua resistenza fino a 5 ATM, oltre che essere commercializzato con un cinturino di pregio. A differenza del solito fluoroelastomero (silicone, per intenderci), in questo caso troviamo una trama 3D davvero piacevole alla vista e al tatto, una sottigliezza che offre una sensazione di “premium”, in aggiunta ovviamente alla qualità del materiale davvero ottima. Una volta indossato, ve ne dimenticherete, il cinturino è ad ogni modo facilmente intercambiabile, e dimensionalmente adatto alla maggior parte dei polsi.

Hardware e Specifiche

Huawei Watch Fit 4 Pro integra display da 1,82 pollici di diagonale, un AMOLED completamente touchscreen ea colori, 347 ppi con luminosità di picco di 300 nits. Le cornici sono sottili, la schermata riempie quasi tutta l’ampiezza del quadrante, con un buon dettaglio, una nitidezza di ottimo livello, a cui si aggiunge una gamma cromatica davvero fedele e naturale; i colori non sono troppo contrastati, con un ottimo bilanciamento e la possibilità di abbracciare tutte le sfumature. La luminosità massima è più che sufficiente per l’utilizzo anche sotto la luce solare diretta, con regolazione automatica del livello di luminosità (il cui funzionamento è ottimo).

La batteria è un componente da 440mAh, ricaricabile tramite la basetta magnetica inclusa in confezione, con una autonomia generalmente nella media per gli smartwatch Huawei, infatti è possibile raggiungere senza problemi una settimana di utilizzo standard, anche se numericamente dipende molto da quanto GPS verrà utilizzato ed in che modo l’utente approccia all’attività fisica (ma non solo). Può essere facilmente utilizzato con qualsiasi smartphone in commercio, sia esso iOS o Android, utilizzando l’applicazione ufficiale Huawei Health, che può essere scaricata da AppGallery per Android o App Store per iOS.

Il chip GPS integrato è estremamente preciso (+56% rispetto a Fit 3) con supporto al dual band (L1,L5), grazie alla SunFlower Antenna 2.0 e la tecnologia multi-sensore, si riesce a godere di una maggiore accuratezza e precisione, anche rispetto ad Apple Watch Ultra2. Pensato per tutti gli amanti dell’attività fisica, il prodotto, oltre alle attività classiche di base, aggiunge 7 sport acquatici con misurazioni e funzioni dedicate (come kayak, vela, rafting, canottaggio e non solo), senza dover fare affidamento su applicazioni di terze parti. Sfruttando la combinazione dei due aspetti appena descritti, durante l’allenamento è possibile fare affidamento sulla navigazione passo-passo, scaricare offline le mappe a colori (importabili da Komoot) per seguire direttamente il percorso al polso e fare affidamento su un supporto vocale nella navigazione (così da non dover continuamente guardare lo schermo, ma ricevendo anche alert di vibrazione). Amate fare immersioni? Huawei Watch Fit 4 Pro è il vostro compagno ideale, prima con l’impermeabilità fino a 40 metri, ma anche con 20 diverse categorie di promemoria visivi e tattili, come profondità, tempo di immersione e tempo di sospensione (viene avviato un timer che avvisa l’utente del completamento tramite vibrazioni e suoni). Con Huawei Watch Fit 4 Pro difficilmente il meteo prenderà di sorpresa l’utilizzatore, l’azienda ha integrato un innovativo sensore di pressione atmosferica, utilizzato anche per le attività come arrampicata, escursione, sci e simili, e la possibilità di visualizzare in tempo reale le variazioni dell’altitudine e, allo stesso tempo, del campo atmosferico, per avvisare anzitempo dell’eventualità di un cambiamento meteorologico improvviso.

Le funzioni cui è possibile accedere non sono votate solamente all’attività, ma anche al benessere, sfruttando il sistema Huawei TruSense è possibile approcciarsi al monitoraggio del sonno con una specificità che difficilmente troviamo altrove, tra le misurazioni visualizzabili troviamo ad esempio il punteggio finale, il numero di volte in cui ci siamo svegliati, gli alert per le apnee notturne, in aggiunta al battito cardiaco, la percentuale di ossigeno nel sangue e similari. Da non trascurare la presenza del sensore sul tasto inferiore, tramite il quale è possibile misurare l’ECG (o elettrocardiogramma con visualizzazione dell’eventuale rischio di aritmia), fermo restando che non si tratta di un dispositivo medico. Per avere un’idea di massima del proprio stato di salute, è stato introdotto l’HRV (acronimo di Heart Rate Variability), un valore che riflette i cambiamenti nel battito cardiaco, misurando lo stress fisico e psicologico risentito dal corpo, e cercando di dare all’utente tutte le info necessarie per migliorare la propria situazione.

Le notifiche vengono ricevute correttamente da ogni applicazione, nella nostra prova su Android non abbiamo notato difficoltà di alcun tipo, è possibile rispondere sia con messaggi preimpostati, che sfruttando direttamente la tastiera a schermo. Il sistema operativo è il solito, ottimo, dei dispositivi Huawei, molto fluido, ben strutturato con menù ed interfacce facilmente comprensibili, dati organizzati in grafici visibili già al polso, con tanti parametri che difficilmente troviamo su device di pari livello (in aggiunta a quelli già indicati): tra cui rilevamento della rigidità arteriosa e temperatura corporea (non solo della pelle). Sul dispositivo sono presenti altoparlante e microfono, con i quali è possibile gestire le chiamate (a patto che sia collegato allo smartphone), di buona qualità generale.

Conclusioni e prezzo

In conclusione Huawei Watch Fit 4 Pro è a tutti gli effetti uno smartwatch completo profondamente migliorato rispetto alle generazioni precedenti sotto molteplici punti di vista, con una maggiore attenzione ad un elevato numero di sport e attività, una precisione estrema sia nel GPS che nelle misurazioni generali, un sistema TruSense profondamente incrementato in termini di qualità ed affidabilità, oltre ad un’estetica curata che lo eleva direttamente nel segmento dei prodotti premium

Il prodotto da noi recensito, Huawei Watch Fit 4 Pro, nella colorazione Black, può essere acquistato ad un prezzo consigliato di 279 euro sullo Huawei Store. Gli utenti che decideranno di acquistarlo entro il 29 giugno 2025 al link poco sopra, inserendo il codice ATADFIT40, riceveranno un coupon del valore di 40 euro ed un cinturino in omaggio.