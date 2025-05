Chandra e stampa 3D: quando l’astronomia si può toccare

Hai mai pensato di tenere tra le mani una stella esplosa? No, non è fantascienza – è la nuova frontiera della divulgazione scientifica targata NASA. Grazie al telescopio Chandra e a una buona dose di creatività (oltre che tecnologia), oggi puoi letteralmente stampare in 3D i resti di una supernova e toccarli con mano. Una cosa che, anche solo dieci anni fa, sarebbe sembrata impensabile.

Esplosioni stellari in 3D

Tutto parte dalle osservazioni di Chandra, uno dei telescopi spaziali più potenti al mondo, in orbita da quasi venticinque anni. Questo telescopio non guarda le stelle come fanno gli altri: osserva l’universo in raggi X, svelando fenomeni estremi e violentissimi come esplosioni stellari, buchi neri e tempeste di plasma. Il problema? Le immagini che ci arrivano sono spesso piatte, bidimensionali, e non sempre facili da interpretare. E allora ecco l’idea: trasformare quei dati in modelli tridimensionali da esplorare fisicamente. E la cosa bella è che sono gratuiti e accessibili a tutti – scuole, appassionati, curiosi, persino persone con disabilità visive.

Al momento ci sono quattro modelli da scaricare e stampare: Cassiopeia A, G292.0+1.8, il Cygnus Loop e la giovane stella BP Tau. Ognuno ha la sua storia, fatta di esplosioni cosmiche, gas incandescenti e strutture misteriose.

Cassiopeia A, per esempio, contiene una zona chiamata “Green Monster”, che emette intensi infrarossi – gli scienziati pensano sia il segno di un’onda d’urto lasciata da una supernova. Poi c’è BP Tau, una stella ancora in fasce, che ci mostra com’è fatta una nursery stellare vista nei raggi X.

Il Cygnus Loop, anche noto come Nebulosa Velo, è un gigantesco ricamo cosmico creato da una stella morta migliaia di anni fa. Guardarlo (e toccarlo) è come sfogliare il diario segreto dell’universo. Infine, G292.0+1.8 ci regala una delle visioni più giovani di un’esplosione stellare, con tanto di stella di neutroni che gira vorticosamente al centro.

Il risultato? Non solo un progetto super affascinante, ma anche un modo nuovo di imparare e avvicinarsi all’astronomia. Perché l’universo, quando lo puoi toccare con mano, sembra un po’ meno lontano.