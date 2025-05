Microsoft annuncia che 6.000 dipendenti saranno licenziati

Microsoft ha fatto sapere che altri 6.000 dipendenti saranno licenziati. Il colosso vuole fare una riorganizzazione interna per rafforzare la sua posizione in un mercato sempre più competitivo. Questo nuovo taglio si inserisce in un trend che ha caratterizzato l’intero settore tecnologico negli ultimi anni. Purtroppo alcune aziende lo hanno messo in atto a partire dalla fine della pandemia. Questo perché hanno dovuto fare i conti con una maggiore incertezza economica. Ma soprattutto con la necessità di ottimizzare le risorse per rimanere competitive. La decisione di Microsoft deriva dalla volontà di adattarsi ai cambiamenti e alle sfide di un mercato sempre più in crescita.

Le implicazioni per Microsoft e il settore tecnologico

Questi licenziamenti riguarderanno una vasta gamma di divisioni. Non si limiteranno, infatti, agli Stati Uniti. Ma interesseranno anche i dipendenti a livello mondiale. La volontà di ridurre la burocrazia interna è stata da poco dichiarata dalla CFO di Microsoft, Amy Hood. Si vuole appunto semplificare la struttura manageriale per dare all‘azienda un aspetto più agile e reattivo.

Ma questa non è la prima volta che Microsoft mette in pratica questa strategia. Già nel 2023 aveva licenziato 10.000 persone. Mentre nei primi mesi del 2025 erano stati effettuati altri tagli, per migliorare l’efficienza delle singole divisioni. Seppure in misura minore.

Nel corso dell’anno scorso, la società aveva già ridotto il personale in alcune aree specifiche, tra cui Xbox, con 650 dipendenti licenziati. La divisione HoloLens e cloud ha visto circa 1.000 posti di lavoro eliminati. Inoltre, la compagnia ha dovuto affrontare licenziamenti anche in alcune delle sue acquisizioni. Come ad esempio nel caso di Activision Blizzard, che ha perso circa 1.900 posti di lavoro.

Nonostante questi tagli, Microsoft resta una delle aziende con il maggiore numero di dipendenti al mondo. La sua forza lavoro infatti sfiora i 220.000 individui. La sfida per il colosso, dunque, sarà quella di rimanere competitivo nel lungo periodo.