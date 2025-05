Microsoft aggiorna l’app Xbox: più controllo remoto e occhi puntati su ROG Ally 2

app Xbox

Microsoft ha annunciato un aggiornamento importante per l’app Xbox su dispositivi mobili, che introduce nuove funzionalità di controllo remoto e modifica il modo in cui gli utenti interagiscono con le console tramite smartphone. L’annuncio è avvenuto in concomitanza con alcune anticipazioni sul prossimo ROG Ally 2, la console portatile firmata ASUS che continuerà a puntare su Windows.

Nuove funzioni di controllo remoto nell’app Xbox

L’app Xbox per Android e iOS ora permette di accendere la console, navigare tra i contenuti e persino avviare giochi direttamente da smartphone, senza passare per lo schermo televisivo. La novità risponde all’esigenza di una gestione più flessibile della console, specie per chi utilizza dispositivi mobili come secondi schermi o come estensioni della propria postazione di gioco.

Tra le funzioni principali, l’app aggiornata permette:

la navigazione nell’interfaccia della console usando il touchscreen dello smartphone come controller virtuale;

la possibilità di aprire giochi o app installati sulla console;

l’accensione e lo spegnimento remoto della console Xbox.

Questa integrazione rafforza l’idea di un ecosistema Xbox più connesso e orientato alla mobilità, andando oltre il classico utilizzo da salotto. L’app diventa così uno strumento di gestione completa, utile anche per aggiornare giochi o controllare download mentre si è lontani da casa.

ROG Ally 2: anticipazioni e continuità con Windows

Parallelamente all’annuncio sull’app Xbox, emergono dettagli su ROG Ally 2, la nuova generazione della console portatile ASUS. Il dispositivo, secondo le prime conferme, manterrà Windows 11 come sistema operativo e sarà ottimizzato per il gaming portatile, mantenendo la compatibilità piena con l’ecosistema Xbox.

Microsoft e ASUS sembrano intenzionate a rafforzare l’integrazione tra hardware e software, offrendo una piattaforma unificata per il gioco in mobilità. La scelta di continuare con Windows suggerisce un’attenzione alla versatilità e all’accesso diretto al catalogo Xbox e Game Pass, senza bisogno di emulazioni o sistemi proprietari.

La compatibilità dell’app Xbox con dispositivi come ROG Ally e ROG Ally 2 rappresenta un tassello strategico. Gli utenti potranno gestire l’interfaccia Xbox da un unico dispositivo, alternando gioco in cloud, locale e gestione remota della console domestica.

L’aggiornamento dell’app Xbox risponde a una tendenza ormai chiara: l’esperienza di gioco deve essere fluida e accessibile da ogni dispositivo. Che si tratti di uno smartphone, di una console o di un PC, Microsoft punta a creare una continuità tra ambienti diversi, sfruttando il cloud e le app mobili come snodi centrali.