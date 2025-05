Gemini: l’assistente AI su tutti gli Android

Google ha annunciato l’espansione di Gemini AI a un numero sempre maggiore di dispositivi Android, andando oltre gli smartphone. A breve, l’assistente virtuale arriverà anche su orologi, automobili, visori e persino occhiali connessi. Si segna un passo fondamentale verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale in ogni aspetto della vita quotidiana. Questa nuova fase promette un’interazione ancora più naturale e diffusa, portando Gemini direttamente nel cuore di tutti i giorni.

Gemini introduce novità nelle automobili, TV e dispositivi indossabili

L’introduzione di Gemini sui dispositivi Wear OS, come gli orologi, permetterà agli utenti di interagire in modo immediato e senza interruzioni. Immaginate di poter chiedere in modo naturale un’informazione o un promemoria senza staccare lo sguardo da ciò che state facendo. Una funzionalità che, ad esempio, potrebbe risultare utile per ricordare il numero dell’armadietto in palestra o per rispondere a una domanda su un ristorante. In questo modo, Gemini diventa un assistente che accompagna l’utente senza mai interrompere le sue azioni quotidiane.

L’integrazione con Android Auto darà un ulteriore slancio all’assistente, rendendo la guida un’esperienza più smart e interattiva. La possibilità di parlare liberamente con Gemini, senza bisogno di formule rigide o tasti da premere, rappresenta una vera rivoluzione. Gli utenti potranno, ad esempio, chiedere di inviare messaggi in altre lingue o chiedere a Gemini di ricordare determinate preferenze per il futuro, il tutto senza mai distogliere l’attenzione dalla strada. Grazie alla capacità di gestire oltre 40 lingue, l’assistente diventa un compagno ideale anche per chi si trova a viaggiare in contesti internazionali.

Non solo messaggistica e traduzioni: Gemini permetterà anche di suggerire ristoranti lungo il percorso, rispondere a domande frequenti e aiutare a ritrovare informazioni preziose nascoste tra le email. E con l’introduzione di Gemini Live, le conversazioni diventeranno più fluide e naturali, aprendo a interazioni sempre più complesse. L’integrazione nei veicoli compatibili con Android Auto inizierà nei prossimi mesi, estendendosi successivamente a modelli come Lincoln Nautilus, Renault R5 e Honda Passport. Ma l’innovazione non si ferma qui: anche l’intrattenimento in salotto e la realtà mista beneficeranno delle capacità di Gemini, con nuovi visori e auricolari che porteranno l’assistente digitale nel mondo delle esperienze immersive.