Apple, gli iPhone 18 Pro avranno il Face ID integrato sotto il display

Il debutto della famiglia iPhone 17 è atteso per l’autunno del 2025 ma gli occhi degli analisti sono già puntati al 2026, anno in cui è previsto il lancio della serie iPhone 18. I prossimi flagship di Apple stanno attirando molte attenzioni in quanto si preannunciano rivoluzionari sotto molti punti di vista.

Apple adotterà, per la prima volta in assoluto, un sistema Face ID integrato sotto il display. Si tratta di una scelta che rivoluzionerà il design dei dispositivi in maniera importante, senza alterarne le funzionalità.

L’indiscrezione è stata lanciata da Ross Young, vicepresidente di Counterpoint Research, con un post su X (ex Twitter). Nel cinguettio si legge che Micheal Helander, CEO di OTI Lumionics, ha confermato l’utilizzo della propria tecnologia su smartphone in vendita nel corso del 2026.

At the SID Business Conference today, OTI Lumionics CEO Michael Helander confirmed that they expect phones with under panel Face ID using their materials to be available for sale in 2026. This suggests that iPhone 18 Pro models will have under panel Face ID with other brands and…

— Ross Young (@DSCCRoss) May 14, 2025