Huawei presenta i suoi nuovi Watch 5 e Watch Fit 4 Series

Huawei ha svelato una serie di novità pensate per ridefinire il concetto di dispositivi intelligenti indossabili. Il tema scelto per il lancio, “Fashion Next”, non è casuale. Quest’ultimo mette in evidenza la volontà dell’azienda di fondere la tecnologia più avanzata con uno stile ricercato. Offrendo così prodotti che non sono solo funzionali, ma veri oggetti di design. Protagonista è il nuovo Huawei Watch 5, che introduce una serie di funzionalità rivoluzionarie nel mondo degli smartwatch. Il dispositivo è alimentato dal sistema aggiornato Huawei TruSense, integrato con la tecnologia X-TAP. Quest’ultima sfrutta un innovativo modulo di sensori distribuiti per offrire un monitoraggio della salute più rapido e accurato.

Huawei: ecco le caratteristiche dei nuovi modelli

Un aspetto che distingue tale modello è la possibilità di misurare alcuni parametri vitali direttamente con la punta delle dita. Rendendo l’esperienza più diretta e precisa. E non è tutto. Il nuovo smartwatch migliora anche le interazioni. Tra le novità ci sono il “Doppio Scorrimento” e il “Doppio Tap”. Opzioni utili per controllare l’orologio in modo ancora più intuitivo. L’estetica del Watch 5, disponibile in due formati (46 mm e 42 mm), è curata nei minimi dettagli. Con materiali di alto livello come titanio aerospaziale e acciaio inossidabile 904L. Oltre a un vetro zaffiro resistente a graffi e urti.

Accanto al Watch 5, Huawei ha lanciato anche la nuova linea Watch FIT 4. Quest’ultima presenta modelli pensati per sportivi e amanti della vita attiva. Il modello FIT 4 Pro, spesso solo 9,3 mm, si distingue per leggerezza e durabilità. Ciò grazie alla combinazione di vetro zaffiro, corpo in alluminio e ghiera in lega di titanio. La serie include funzionalità pensate per attività outdoor e sportive avanzate. Come il trail running professionale, immersioni fino a 40 metri e golf. Il tutto supportato da un sensore barometrico e dall’ecosistema TruSense.

Per gli amanti della musica, i nuovi Huawei FreeBuds 6 offrono un’esperienza sonora premium. Ciò grazie ad un sistema a doppio driver. Il design open-fit garantisce comfort prolungato e qualità audio cristallina. Chiudono la panoramica le novità del tablet Huawei MatePad Pro 12.2”. Quest’ultimo è dotato di schermo Tandem OLED PaperMatte, tastiera Glide e app Huawei Notes ottimizzata.

Disponibili dal 15 maggio 2025, i nuovi prodotti Huawei saranno in promozione esclusiva fino al 29 giugno su Huawei Store Italia. Con sconti, accessori in omaggio e assistenza premium inclusa.