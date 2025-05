Huawei FreeBuds 6: nuovo audio iper cristallino ed uno stile che conquista

Il suono prende vita con i nuovi HUAWEI FreeBuds 6, disponibili dal 15 maggio 2025 a 159€, nei colori Viola, Bianco e Nero. Compatibili con iOS, Android e Windows, offrono un’esperienza open-fit mai sperimentata. Gli auricolari integrano una unità dual-driver da 11 mm, sostenuta dalla tecnologia Bass Turbo 2.0, in grado di generare bassi profondi fino a 14 Hz e alte frequenze cristalline fino a 48 kHz. La trasmissione lossless a 2,3 Mbps garantisce audio ad altissima risoluzione, supportata anche dal codec L2HC 4.0.

Ogni dettaglio è stato pensato dalla Huawei per dare a chi li indossa un comfort assoluto. Il nuovo design a goccia, elegante e leggero, riflette la luce come un’aurora e dona stile persino all’orecchio. Lo stelo degli auricolari è più piccolo del 12%, rendendo i FreeBuds 6 Huawei praticamente impercettibili durante l’uso. Il sistema a triplo compartimento interno separa con precisione modulo acustico, controllo e batteria, consentendo una costruzione compatta e bilanciata. Stile e tecnologia convivono quindi insieme creando dei device sia esteticamente che tecnologicamente perfetti e piacevoli.

Voce perfetta anche nelle chiamate con i nuovi FreeBuds Huawei

Durante una chiamata, nulla deve interrompere, giusto? Il microfono a conduzione ossea VPU e una nuova cavità indipendente nei nuovi Huawei raccolgono la voce in modo nitido e preciso, anche in presenza di vento fino a 8 m/s o rumore fino a 95 dB. Ogni parola è trasmessa con chiarezza, sia in una call di lavoro che in una chiacchierata personale. La vita reale è già abbastanza caotica, perché accettare interferenze anche nelle conversazioni?

Per chi acquista su HUAWEI Store Italia entro il 29 giugno 2025, è attivo inoltre uno sconto esclusivo di 20€ con il codice AMKTFB620. Incluso anche il servizio HUAWEI Loss Care, per sostituire un auricolare perso o danneggiato al 50% del prezzo entro 12 mesi. E ancora, Assistenza Premium Gratuita con consulenza, pulizia, diagnosi, aggiornamenti, ritiro e riconsegna. Una cura che non finisce con l’acquisto ma prosegue anche dopo. Il futuro dell’audio ha una nuova forma e continua ad evolversi ancora una volta grazie a Huawei.