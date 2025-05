Huawei svela l’AI Data Lake

Durante il Huawei Innovative Data Infrastructure Forum a Monaco di Baviera, l’azienda ha presentato una nuova soluzione. Stiamo parlando dell’AI Data Lake. È progettata per facilitare l’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore industriale. Il lancio è stato annunciato dal Vicepresidente di Huawei, Peter Zhou. Ha spiegato come il sistema sia stato creato per integrare i principali componenti dell’infrastruttura AI. Dalla gestione dei dati al training dei modelli. L’obiettivo è quello di trasformare i processi produttivi basati sull’analisi avanzata dei dati.

AI Data Lake di Huawei è una piattaforma completata per l’intelligenza artificiale

La soluzione proposta da Huawei combina diverse piattaforme avanzate. Ha voluto creare una struttura robusta e scalabile. Ma soprattutto capace di supportare l’intero ciclo di vita dei progetti AI. In particolare, il sistema integra lo storage intelligente, la gestione dei dati e l’ottimizzazione delle risorse computazionali. In questo modo si vuole garantire una performance superiore nelle operazioni di training e inferenza.

Sul fronte dello storage, Huawei ha presentato tre linee di prodotto che rispondono a esigenze diverse. OceanStor A è pensato per l’AI ad alte prestazioni, accelerando il training e l’inferenza dei modelli, come già dimostrato da aziende come iFLYTEK. OceanStor Pacific è un sistema all-flash progettato per supportare enormi volumi di dati, con capacità fino a 4 PB in un’unica unità, ed è ideale per settori ad alta intensità di dati, come la ricerca scientifica e l’imaging medico. Infine, OceanProtect Backup Storage offre soluzioni avanzate di backup, con performance dieci volte superiori alla concorrenza e capacità di rilevare attacchi ransomware con una precisione del 99,99%.

Per quanto riguarda la gestione dei dati, Huawei ha sviluppato la piattaforma DME, che include il modulo Omni-Dataverse. Questa tecnologia supera le limitazioni dei tradizionali silos geografici dei data center, permettendo di recuperare velocemente centinaia di miliardi di file. In questo modo, le aziende possono ottimizzare l’elaborazione dei dati in ambienti complessi.

Infine, la piattaforma DCS ottimizza l’utilizzo delle risorse computazionali eterogenee grazie a tecnologie di virtualizzazione e container. Con l’introduzione del modulo DataMaster in DME, Huawei offre anche un servizio AI-driven per la manutenzione operativa, migliorando l’efficienza nelle attività di operation & maintenance.