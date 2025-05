VeryMobile riprende la sfida sul mercato mobile con 200GB a 4,99€

VeryMobile torna nel mercato con una nuova campagna dedicata esclusivamente ad alcuni ex clienti. L’operatore semivirtuale, che si appoggia alla rete Wind Tre, ha infatti deciso di lanciare nuovamente la sua offerta Very 4,99 Winback, la quale prevede 200GB, minuti e SMS illimitati a 4,99€ al mese. Il primo rinnovo è gratuito. L’iniziativa è attiva fino al 25 maggio 2025, salvo eventuali proroghe, ed è accessibile tramite un codice coupon ricevuto via SMS.

VeryMobile: con “Porta un Amico” puoi avere fino a tre mesi gratis

Il vantaggio principale di questa soluzione però non è solo il prezzo. Ad esempio, l’offerta può essere attivata anche da un numero diverso rispetto a quello destinatario dell’SMS, purché non sia già attivo su Very. Il processo è completamente gestibile online, dove si può scegliere tra SIM fisica o eSIM, oppure nei negozi dell’operatore. L’identificazione può avvenire tramite video, SPID o Carta d’Identità Elettronica, velocizzando così la procedura.

La velocità di connessione è limitata a 30Mbps in download e upload su rete 4G. Ma, per chi desidera di più, è possibile attivare l’opzione Very Full Speed 5G a soli 0,99 centesimi al mese, con la prima mensilità gratis. Ciò consente di navigare fino a 2Gbps in download, dove la rete WindTre in 5G è disponibile. L’offerta include anche hotspot, servizi di reperibilità gratuiti e la possibilità di attivare la ricarica automatica, utile per evitare sospensioni in caso di credito insufficiente.

Very4,99 diventa ancora più conveniente grazie all’iniziativa “Porta un Amico in Very”. Ogni nuovo cliente che attiva l’offerta con un codice amico riceve 15€ in omaggio, sufficienti a coprire i rinnovi per tre mesi. Anche l’amico invitato ottiene un bonus di 5€, che può salire a 15 euro se la portabilità proviene da operatori specifici. Ogni cliente può ottenere un massimo di 150€ invitando fino a dieci amici.

Nel frattempo, Very continua a rispettare la sua promessa. Ovvero niente aumenti unilaterali dal suo debutto in Italia, nel febbraio 2020. Anche in roaming nell’Unione Europea, l’operatore garantisce l’uso di minuti e SMS senza costi aggiuntivi, con una soglia mensile di 6,30GB per il traffico dati. L’offerta Very 4,99 è pensata per chi cerca convenienza, trasparenza e la certezza di un prezzo fisso.