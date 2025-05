Rowenta Clean It a prezzo bomba: grazie ad Amazon costa meno di 150€

Lavare i tappeti è il vostro incubo? Non sapere mai come ottenere una pulizia ottimale e molto spesso è impossibile rimuovere polvere ed eventuali macchie? Con l’innovativa lava tappeti Rowenta Clean It potete finalmente dire addio a qualunque problema ottenendo una pulizia perfetta.

Cosa rende unico questo dispositivo progettato dal noto marchio Rowenta? La risposta è semplice! Clean It arriva sul mercato come soluzione ideale ed efficiente per la pulizia quotidiana di sporcizia e macchie causate da animali domestici e liquidi. Grazie all’azione di aspirazione e smacchiante di strofinamento, attraverso una soluzione di acqua e detergente si ottiene una pulizia quotidiana eccellente.

Lava tappeti Rowenta Clean It: oggi in offerta

La lava tappeti Rowenta si contraddistingue grazie a un design leggero e compatto che la rende estremamente ergonomica e facile da maneggiare e trasportare. Al fine di consentire agli utenti di portare a termine le pulizie quotidiane senza sforzi, dispone di un ampio serbatoio rimovibile da 1.8 L per l’acqua pulita e di un serbatoio da 1.5 L per l’acqua sporca. Tale capacità, dunque, consente di effettuare sessioni di pulizia più lunghe senza dover costantemente ricorrere al cambio dell’acqua.

Nel caso in cui le superfici abbiano macchie causate da animali domestici, è sufficiente spruzzare la soluzione detergente che viene venduta con la lava tappeti. Il risultato? Una pulizia impeccabile che lascia un profumo gradevole in ogni angolo della casa, ma non solo.

Le testine intercambiabili incluse nella confezione permettono, infatti, di ottenere una pulizia rapida ed efficace di tappeti, moquette, divani, interni dell’auto e tappezzeria. Il cavo elettrico di 5 metri e al tubo di 1,75 metri, inoltre, garantiscono il massimo della libertà di movimento e la rendono perfetta in qualunque circostanza.

Approfittate subito dello sconto Amazon per acquistare questo lava tappeti Rowenta a soli 149,99 euro anziché 199,99 euro.