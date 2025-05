WhatsApp: accoglie l’ IA, ora sarà possibile riassumere i messaggi non letti

Semplificare la lettura delle chat più affollate è la nuova sfida che WhatsApp ha deciso di affrontare. L’app di messaggistica istantanea sta infatti lavorando all’integrazione di una tecnologia basata sull’IA sviluppata da Meta. Una novità pensata per generare automaticamente dei riassunti dei messaggi non letti. Essa è stata individuata all’interno della versione beta 2.25.15.12 per Android, rilasciata nel circuito di test di Google Play.

WhatsApp: protezione dei dati e uso limitato per le chat più sicure

Il funzionamento sarà semplice. Ovvero nel momento in cui l’utente accumulerà un grosso numero di messaggi non letti, comparirà un pulsante che permetterà di visualizzare un riassunto delle conversazioni. La sintesi potrà riguardare sia le chat individuali che i gruppi. Essa consentirà così di recuperare le informazioni essenziali senza dover scorrere decine o centinaia di contenuti. Si tratta quindi di un passo in avanti verso una messaggistica molto più intelligente ed utile. Soprattutto per chi segue diversi canali o partecipa a gruppi attivi.

Il vero punto di forza della nuova funzione trova però il suo fulcro nel rispetto della privacy. WhatsApp, infatti, ha progettato questo strumento in modo che tutto avvenga direttamente sul dispositivo dell’utente. Di conseguenza nessun dato verrà inviato ai server di Meta o memorizzato altrove. Ciò è possibile grazie a un sistema chiamato “Private Processing”, sviluppato per garantire elaborazioni locali, connessioni cifrate e anonimato completo.

Tutto ciò però non sarà disponibile per tutte le chat. Le conversazioni che utilizzano la modalità “Advanced Chat Privacy” infatti, non potranno accedere a questa novità. Una scelta motivata non da limiti tecnici, ma dalla volontà di rispettare il consenso espresso dagli utenti. Chi ha deciso di rinunciare all’intervento dell’IA per motivi di sicurezza e riservatezza continuerà ad avere quella garanzia. WhatsApp conferma così un equilibrio tra innovazione e tutela dei dati, dimostrando che è possibile introdurre strumenti intelligenti senza sacrificare la privacy.