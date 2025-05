Spider-Noir, Nicolas Cage sarà l’Uomo Ragno anni ’30 su Amazon Prime Video

Amazon ha condiviso il primissimo trailer di Spider-Noir, prossima serie in live-action in arrivo su Prime Video nel 2026. Dopo il successo ottenuto dal personaggio come comprimario all’interno del film d’animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo, Spider-Noir riesce ad ottenere una serie tutta sua.

Ispirato alle storie poliziesche di vecchio stampo, la serie prenderà spunto anche dall’omonimo fumetto della Marvel. L’arrampicamuri sarà interpretato da Nicolas Cage che ha doppiato questo personaggio all’interno del film d’animazione della Sony.

Sebbene non ci siano dettagli specifici sulla trama, possiamo immaginare che verranno ricalcati gli archetipi della storia originale. Spider-Noir seguirà le vicende di un investigatore privato che sfrutterà le proprie doti sovraumane per risolvere i crimini di una New York degli anni ’30. Inoltre, dovrà fare i conti con il proprio passato da supereroe e con le scelte fatte per proteggere la propria città.

Amazon ha annunciato la serie TV dedicata a Spider-Noir con Nicolas Cage come protagonista, arriverà nel 2026

Your first look at Spider-Noir, a new live-action series starring Nicolas Cage, coming 2026 in both black-and-white and color. pic.twitter.com/i1xStMpJb0 — Prime Video (@PrimeVideo) May 12, 2025

Grazie alle prime immagini mostrate, gli appassionati si sono già lanciati in alcuni paragoni per cercare di inquadrare questo prodotto, arrivando a definirlo come l’unione tra le avventure dell’Uomo Ragno e Sin City.

Infatti, l’aspetto che maggiormente rapisce è lo stile visivo di Spider-Noir che ricalca la graphic novel di Frank Miller adattata sul grande schermo da Robert Rodriguez. Inoltre, Amazon ha confermato che la serie arriverà su Prime Video sia in bianco e nero che a colori.

Nel cast di Spider-Noir figurano anche Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez e Jack Huston. La regia dei primi due episodi è affidata Harry Bradbeer mentre il ruolo di produttori esecutivi e showrunner è ricoperto da Oren Uziel e Steve Lightfoot. Il progetto vede il coinvolgimento di Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, produttori esecutivi di Spider-Man: Un Nuovo Universo a cui va il merito di aver rilanciato il personaggio.