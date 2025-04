Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, confermata la data di uscita

Sony ha confermato la data di uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo attesissimo capitolo della trilogia animata dedicata all’Uomo Ragno e al Multiverso. Il capitolo conclusivo avrà il compito di traghettare gli spettatori verso la conclusione della storia che vede come protagonista Miles Morales.

Per poter scoprire quale sarà l’epilogo, tuttavia, bisognerà attendere il 4 giugno 2027. Tutti coloro che speravano in una tempistica più vicina rimarranno certamente delusi. Ricordiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse, il secondo capitolo della saga è stato pubblicato nel 2023 mentre Spider-Man – Un nuovo universo è arrivato in sala nel 2018.

Il produttore Phil Lord e il co-regista Bob Persichetti hanno espresso il proprio punto di vista al CinemaCon in corso a Las Vegas. Stando a quanto riportato da Variety, il duo ha dichiarato: “Siamo a conoscenza dell’importanza del franchise per tante persone intorno a noi. Non potevamo riproporre la stessa formula. “Così, abbiamo deciso di prenderci il tempo necessario per assicurarci di farlo nel modo giusto“.

Sony ha annunciato la data di uscita nelle sale di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ultimo capitolo della saga dedicata a Miles Morales

Inoltre, Lord ha aggiunto che il finale della trilogia sarà epico. Lo stesso Phil Lord insieme a Chris Miller, creatori della trilogia, lavoreranno sulla sceneggiatura che vedrà Miles Morales in pericolo come non lo è mai stato.

Oltre a doversi nascondere dalla Spider-Society che lo cerca attraverso il Multiverso, Miles dovrà scappare dall’universo in cui è intrappolato. Gli sceneggiatori hanno lasciato intendere che Gwen (Spider-Woman) e i suoi amici potrebbero non essere abbastanza per salvare Miles Morales e la sua famiglia.

Ci aspettiamo che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse possa diventare uno dei capisaldi dell’animazione moderna così come lo sono stati i due capitoli precedenti. Gli animatori lavoreranno per mantenere anche in questo capitolo lo stile audace e innovativo che contraddistingue la saga.