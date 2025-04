Spider-Man: Brand New Day, confermato titolo e data di uscita del nuovo film

Con un annuncio a sorpresa, Sony Pictures ha annunciato il debutto in sala di Spider-Man: Brand New Day. Il nuovo capitolo della saga dedicata all’Uomo Ragno proseguirà le vicende viste nella trilogia che ha come protagonista Tom Holland.

Con l’annuncio del titolo, sono partite le speculazioni in merito alla possibile trama. Infatti, possiamo immaginare che gli sceneggiatori vogliano dare il via ad una nuova storyline che possa differenziarsi dagli eventi narrati in Homecoming, Far From Home e No Way Home.

Infatti, il titolo Brand New Day sembra essere un chiaro richiamo al fumetto omonimo dedicato a Spider-Man e pubblicato nel 2008. La storia cartacea rappresenta una ripartenza del personaggio che si trova a fare i conti con le dure decisioni prese per mantenere segreta la propria identità.

Sony e MCU hanno annunciato Spider-Man: Brand New Day, nuovo capitolo della saga dedicata all’Uomo Ragno di Tom Holland

Spider-Man: Brand New Day 🕷️ July 31, 2026. pic.twitter.com/CxSguPPIeU — Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025

Proprio questa trama potrebbe rappresentare lo spunto di partenza per la nuova saga cinematografica che inizierà con Spider-Man: Brand New Day. Possiamo immaginare che Peter Parker dovrà fare i conti con la sua decisione di farsi dimenticare da chiunque lo conosca, anche l’amata MJ interpretata da Zendaya.

A confermare queste ipotesi ci ha pensato lo stesso Tom Holland che, in una recente intervista, ha affermato che la pellicola rappresenterà una ripartenza per il suo personaggio. Resta da chiarire, tuttavia, in che modo le vicende di Spider-Man si intersecheranno con quelle di Avengers: Doomsday.

Tom Holland non compare tra i ventisei protagonisti annunciati nella pellicola ma Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026, pochi giorni dopo il film diretto dai fratelli Russo previsto per gli inizi di maggio. Sembra improbabile che un villain temibile come Dottor Destino, con le fattezze di Robert Downey Jr. non richieda l’intervento di tutti i Vendicatori.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.