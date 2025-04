Samsung: One UI 8 e Android 16 in arrivo sui dispositivi Galaxy

Samsung è pronta a rilasciare la sua nuova interfaccia One UI 8, insieme ad Android 16. Mentre molti utenti attendono ancora l’arrivo della OneUI 7 su dispositivi come la serie Galaxy S24 e i pieghevoli GalaxyZ, l’azienda sudcoreana sta già preparando il terreno per il lancio della nuova versione del sistema operativo. Anche se l’aggiornamento alla One UI8 può sembrare meno sostanzioso rispetto ai precedenti, i tempi di distribuzione dovrebbero essere più rapidi rispetto al passato.

Gli aggiornamenti One UI 8: un piano ben definito per i dispositivi Samsung

Entro giugno, Android 16 dovrebbe arrivare sui dispositivi Pixel, e subito dopo Samsung inizierà la distribuzione della One UI 8 a partire dai modelli più recenti. Come ad esempio il GalaxyZ Flip7 e il GalaxyZFold7. La serie GalaxyS, che include il GalaxyS25, sarà tra i primi a ricevere l’aggiornamento, seguito dalla serie GalaxyA e dai modelli GalaxyZ precedenti. La tempistica per questi aggiornamenti sembra essere ben pianificata, con l’obiettivo di completare il lancio entro la fine dell’estate.

I device Samsung che riceveranno la One UI 8 con Android 16 sono numerosi e divisi in diverse categorie, con priorità per i modelli più recenti. Ma non è tutto. Poiché Samsung ha anche pianificato l’aggiornamento per i suoi tablet, a partire dai modelli più recenti della serie Galaxy Tab S, come il TabS10+ e S10Ultra, che saranno i primi a ricevere Android16. In generale, l’azienda sembra aver accelerato il processo di aggiornamento rispetto al passato, grazie a un minor numero di novità introdotte con la One UI 8. Ciò dovrebbe quindi garantire una distribuzione più rapida e, se tutto va secondo i piani, molti dispositivi saranno aggiornati già entro la fine dell’estate.

Mentre l’attesa per Android 16 cresce, Samsung sta lavorando sodo per rispettare i tempi previsti. I possessori di dispositivi Galaxy, sia di fascia alta che media, possono quindi aspettarsi una transizione rapida e senza intoppi verso la nuova versione del sistema operativo. Non sappiamo ancora quali saranno le novità apportare, ma una cosa è certa, non ci sarà da attendere ancora a lungo per il suo rilascio generale.