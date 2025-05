Samsung, la famiglia foldable si amplierà come mai prima d’ora

Il prossimo evento Galaxy Unpacked di Samsung sarà caratterizzato dal lancio di una famiglia di smartphone pieghevoli molto ricca di dispositivi. L’azienda coreana sembra intenzionata a lanciare ben quattro device foldable a conferma dell’importanza di questo settore.

Oltre ai Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, nuova generazione delle due serie principali, Samsung potrebbe ampliare la propria offerta con il Galaxy Z Flip 7 FE e l’atteso tri-fold. In queste ore, grazie alle indiscrezioni emerse, possiamo scoprire qualche dettaglio in più sul modello Fan Edition.

Samsung sembra indirizzata ad ottimizzare al massimo le sinergie interne. Questa ipotesi si traduce nel realizzare il Galaxy Z Flip 7 FE partendo da un Galaxy Z Flip 6. Gli analisti ritengono che l’azienda coreana possa riproporre il device di precedente generazione sotto una nuova veste.

Samsung potrebbe presentare quattro dispositivi pieghevoli durante il prossimo evento Galaxy Unpacked previsto in estate

Sebbene non ci siano conferme ufficiali in merito, la notizia sta rimbalzando in rete e sta acquistando forza. Inizialmente, il gigante tecnologico prevedeva l’utilizzo del SoC Exynos 2500, nuova versione del chipset proprietario.

Tuttavia, Samsung sta ancora lavorando per ottimizzare il processore e, pertanto, il SoC non sembra pronto per il debutto. Ne consegue che sul Galaxy Z Flip 7 FE potrebbe essere presente lo Snapdragon 8 Gen 3. Questa soluzione ricalcherebbe la dotazione hardware del Galaxy Z Flip 6.

L’azienda potrebbe optare per questa scelta al fine di avere una soluzione già nota, la cui messa a punto risulterebbe molto più facile. Infatti, lo Snapdragon 8 Gen 3 è già stato utilizzato in passato e può garantire prestazioni, affidabilità e consumi ridotti. Sebbene non offra le performance dello Snapdragon 8 Elite, per un modello FE potrebbe andare più che bene per supportare tutti i task quotidiani degli utenti.

Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla prossima generazione di smartphone pieghevoli che certamente non tarderanno ad arrivare.