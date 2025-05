DFSK Glory 500 Turbo: stesso design ma molta più potenza

Nessun cambiamento esagerato per il nuovo DFSK Glory 500 Turbo, che conserva il duo look compatto e deciso. Lunghezza di 4.385 mm, larghezza di 1.850 mm e altezza di 1.645 mm, con un passo generoso di 2.658 mm. Il frontale rimane con la sua calandra larga con al centro il logo del marchio e dai fari affilati che conferiscono un’aria moderna. La linea del tetto si abbassa con eleganza verso il retro, chiudendosi con un piccolo spoiler che integra la terza luce di stop. I cerchi restano da 17 pollici, ben proporzionati per il corpo vettura. Nessuna concessione all’eccesso: l’identità è chiara. Dentro, lo stile del modello DFSK è sempre minimal con materiali semplici e un piccolo schermo infotainment posizionato al centro della plancia. Strumentazione classica, nessun effetto speciale, ma una scelta mirata alla funzionalità. Tetto panoramico per dare respiro all’abitacolo. Bagagliaio da 340 litri, spazio sufficiente per viaggi leggeri.

Motore turbo: la velocità che serviva alla DFSK

DFSK punta ora su un 1.5 turbo benzina da 150 CV e 220 Nm di coppia, ben 44 cavalli in più rispetto al modello aspirato da 106 CV. Velocità massima dichiarata: 190 km/h. Una spinta finalmente all’altezza del segmento, pensata per chi cerca più reattività. Il motore può essere abbinato a un cambio manuale a 6 marce oppure a un CVT, per chi predilige il comfort. Il peso in ordine di marcia è di 1.410 kg, bilanciato per non penalizzare l’efficienza. Le doti da crossover della DFSK si confermano con angolo d’attacco di 25 gradi, dosso a 22, uscita a 20.

Il prezzo della nuova DFSK Glory 500 Turbo non è ancora stato svelato. China Car Company promette però un listino molto competitivo. La versione attuale, con motore da 106 CV, parte da meno di 18.000 euro. Facile immaginare che anche questa variante più performante resterà sotto soglie appetibili. La garanzia di 5 anni o 100.000 km aggiunge sicurezza e valore. DFSK non cerca di stupire con effetti speciali, punta dritto dove serve: contenuti concreti, prestazioni vere e un’estetica solida.