Amazon folle: telecamera da esterno Tapo C425 in sconto del 47%

Perché continuare a preoccuparsi della sicurezza della propria abitazione quando sul mercato esistono diverse soluzioni pensate appositamente? La Tapo C425 è una telecamera WiFi da esterno, senza fili, che può essere installata senza l’intervento di un professionista e in pochissimo tempo.

Non a caso, la progettazione senza fili consente di installarla in qualsiasi punto e, grazie alla presenza di una base magnetica, possono essere effettuate regolazioni in modo pratico. Al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso, infatti, l’utente può regolare facilmente l’angolazione in base alle proprie esigenze monitorando, di conseguenza, gli esterni da qualsiasi angolazione.

Tapo C425: la telecamera da esterno perfetta per tutti

Siete alla ricerca di una telecamera da esterno da acquistare per ottimizzare la sicurezza della vostra casa? Scegliendo questa soluzione Tapo avrete a disposizione una telecamera con caratteristiche tecniche eccellenti a un ottimo prezzo.

Tra le tante caratteristiche che la contraddistinguono, il Live View 2K QHD è in grado di offrire immagini cristalline e altamente dettagliate con una risoluzione di 2560×1440. Tutto ciò, consente di ottenere delle registrazioni con una qualità assolutamente ottimale di tutte le angolazioni della casa.

Qualità eccellente anche di notte grazie alla funzione di visione notturna a colori. Quest’ultima migliora la sicurezza catturando immagini più luminose, a colori e con dettagli vividi anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie all’implementazione di alcuni faretti e del sensore di luce stellare.

Se volete dunque dire addio a qualunque preoccupazione non vi resta che acquistare questa telecamera wifi da esterno. Grazie alla batteria da 10.000 mAh che garantisce fino a 300 giorni di prestazioni ininterrotte con una singola carica, non si hanno problemi di autonomia! Approfittate subito dello sconto Amazon per acquistare la Tapo C425 a soli 79,99 euro anziché 149,99.