Radeon RX 9600 XT: nuovi dettagli sulle frequenze

Un prodotto molto atteso all’interno del panorama videoludico sicuramente è la prossima scheda in arrivo da parte di AMD che andrà a posizionarsi in una delle fasce mainstream del mercato, stiamo parlando della RX 9060 XT, la scheda in questione in tutta probabilità verrà presentata al mondo in concomitanza del Computex di Taipei e ovviamente le indiscrezioni stanno iniziando a circolare in maniera importante, soprattutto per quanto riguarda le specifiche tecniche e il prezzo di lancio.

Indiscrezioni

Recentemente la scheda in questione si è fatta vedere all’interno del listino di Amazon USA mostrando alcune interessanti novità che però vanno prese in analisi, la scheda in questione dovrebbe arrivare in due varianti, una da 8 GB e una da 16 GB, all’interno del listino Amazon, le due schede in questione mostrano un prezzo che supera abbondantemente i 440 $, agli occhi di tutti sembrano decisamente elevati ed infatti si pensa si tratti di un valore placeholder, il prezzo reale in tutta probabilità dovrebbe essere decisamente più basso, almeno quello consigliato, poi purtroppo è un dato di fatto che le schede all’interno del mercato reale vengano vendute a prezzi decine di euro superiori rispetto a quello consigliato.

Per il resto, gli altri dettagli che emergono consistono in un sistema di dissipazione che dovrebbe essere a doppia ventola per la variante da 8 GB a tripla ventola per la variante da 16 GB, in rete sono trapelate anche le frequenze di lavoro che dovrebbero arrivare a 3320 MHz in boost.

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale per vedere com’è la scheda video si presenterà al mondo e soprattutto come se la caverà con i videogiochi attualmente circolanti sul mercato, sicuramente le aspettative sono alte, soprattutto considerando che sarà una delle schede che probabilmente raccoglierà la fascia di utenza più ampia attualmente, poiché offrirà un prezzo tutto sommato accessibile con delle prestazioni in grado di far girare la maggior parte dei titoli, almeno in full HD, ovviamente ciò che resta da fare e aspettare per capire proprio il prezzo a che livelli si attesterà.