WhatsApp, novità per iOS: arrivano gli sfondi chat generati dall’AI

Gli utenti iOS che usano WhatsApp ben presto potranno ottenere una grande novità che favorirà la personalizzazione delle chat. Il colosso della messaggistica sta lavorando alla creazione degli sfondi generati con intelligenza artificiale, soluzione già in fase di prova su Android durante i giorni scorsi.

Sfondi generati da AI su WhatsApp: ecco come funzionano

La nuova funzione consente agli utenti di creare sfondi personalizzati per le conversazioni semplicemente inserendo un prompt testuale. In pratica, basta descrivere l’immagine desiderata, e la Meta AI genererà una serie di opzioni che possono essere utilizzate come sfondo della chat.

Una volta inserito il prompt, WhatsApp mostra diverse immagini generate, già adattate alle proporzioni dello schermo dell’iPhone. Gli utenti possono:

Visualizzare le immagini generate in un’interfaccia scorrevole;

Selezionare lo sfondo preferito per tutte le chat o solo per una conversazione specifica;

Richiedere varianti dell’immagine o modificare il prompt per ottenere risultati più vicini alle proprie preferenze.

Opzioni di personalizzazione avanzata

Ma non finisce qui. Dopo aver scelto uno sfondo generato dall’intelligenza artificiale, è possibile apportare ulteriori modifiche:

Aggiungere elementi specifici, come oggetti o dettagli extra;

Regolare i colori per adattarli al proprio stile;

Migliorare la qualità dell’immagine o aggiungere effetti creativi.

È in questo modo che gli utenti iOS che usano WhatsApp potrà ottenere unicità e personalizzazione allo stato puro, andando ben oltre quelli che sono gli sfondi già impostati.

WhatsApp: si lavora allo sviluppo di questa funzione per rilasciarla a breve

Almeno per ora non ci sono notizie su quando arriverà ufficialmente questo nuovo aggiornamento per tutti ma per il momento solo coloro che sono iscritti al programma beta possono avere un assaggio. Bisogna scaricare l’ultima versione, ovvero la numero 25.15.10.70. Si tratta dunque dell’ennesima prova che WhatsApp ha intenzione di integrare sempre di più l’intelligenza artificiale nella sua piattaforma. Il futuro dell’applicazione risulta più che roseo.