RTX 5060: ecco la data di arrivo sul mercato

Dopo un’attesa discretamente lunga, finalmente abbiamo la data di lancio ufficiale della prossima scheda di fascia bassa dedicata al mercato mainstream di Nvidia, parliamo della RTX 5060, una scheda molto attesa dal momento che probabilmente susciterà l’interesse della stragrande maggioranza della community, poiché non tutti i giocatori possono permettersi di spendere cifre esorbitanti per una scheda top di gamma.

Quando arriva

La scheda in questione, dunque debuttò ufficialmente il 19 maggio, poco prima dell’inizio del Computex a Taipei, probabilmente la fiera in questione farà da sfondo anche a postazioni di prova con la scheda in questione, ricordiamo che quest’ultima vanterà circa il 25% in più di corde elaborazione rispetto al modello della generazione precedente, facendo risalire dunque a 3840, la memoria resterà di 8 GB salendo però allo standard GDDR7, ciò dovrebbe garantire un aumento della banda passante del 64%, tali caratteristiche denotano come la scheda sia prettamente dedicata a chi vuole giocare in fullHD dal momento che le prestazioni pure non consentono di spingersi oltre, con qualche aggiustamento e qualche rinuncia forse ci si può spingere fino al 1440P, magari sfruttando anche il DLSS.

Per quanto riguarda i consumi invece, questi ultimi aumentano rispetto alla sorella minore arrivando a 145 W dai 110 della generazione scorsa.

Per quanto riguarda il prezzo invece, per il mercato americano la scheda dovrebbe essere venduta ad una cifra di 299 $, al cambio netto ciò dovrebbe tradursi in una cifra di 320 €, sappiamo tutti però che vista la scarsità di hardware in circolazione e la caccia costante alle schede grafiche quest’ultimo potrebbe salire in maniera non indifferente, il prezzo dunque rimane tutto un incognita difficile da prevedere e difficile da decifrare.

Non rimane dunque che attendere per capire come si comporterà il mercato e soprattutto cosa offrirà la scheda in questione che ricordiamo non godrà delle recensioni pre lancio come le altre schede grafiche, ciò influirà in modo importante sul suo destino.