Optima Mobile, arriva la nuova offerta in 5G

L’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha da sempre proposto delle offerte mobile a basso costo di rilievo. Tuttavia, fino ad ora queste ultime hanno incluso soltanto la navigazione in internet con connettività 4G. Ora, però, le cose sono cambiate. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta sponsorizzando in TV tramite uno spot pubblicitario l’arrivo di una nuova offerta mobile, cioè Optima Super Mobile 5G, che include per l’appunto la navigazione in internet con le nuove reti di quinta generazione.

Optima Super Mobile 5G, arriva la prima offerta dell’operatore con navigazione in 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha reso disponibile la sua prima offerta mobile con supporto alla navigazione in 5G. Come già accennato in apertura, fino ad ora l’operatore aveva proposto delle ottime offerte di rete mobile, ma con il solo supporto alla navigazione con connettività 4G. In questi giorni, però, l’operatore ha sponsorizzato l’arrivo di questa nuova Imperdibile promozione tramite un nuovo spot pubblicitario in TV.

L’offerta in questione si chiama Optima Super Mobile 5G. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese una grande quantità di traffico dati per navigare con connettività 5G, pari a ben 250 GB. Il bundle dell’offerta include poi ogni mese minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali e include anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Nonostante questo bundle estremo, gli utenti che attiveranno l’offerta dovranno sostenere un costo per il rinnovo pari a soli 6,95 euro al mese.

L’operatore sta poi proponendo anche l’offerta gemella nominata Optima Super 250 5G, ma solo con il pacchetto Super Casa Smart per la convergenza con il piano Luce e Gas. Il costo per il rinnovo, in questo caso, è pari a 9,90 euro al mese. Secondo quanto riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, per il momento le offerte mobile in questione risultano disponibili all’attivazione presso i negozi fisici autorizzati dell’operatore virtuale Optima Mobile. È probabile che più in là le offerte saranno disponibili anche sul sito ufficiale.