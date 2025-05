WhatsApp: usando queste 3 funzioni segrete, si può godere di abilità extra gratis

Un utente che usa WhatsApp conosce benissimo quali sono le funzionalità di base di un’applicazione ormai diventata famosissima in tutto il mondo per via della sua grande utilità e di quanto è stata rivoluzionaria negli anni addietro. Proprio in virtù di questo, certe volte il pubblico cerca qualcosa di nuovo ma, oltre alle tante funzioni che l’applicazione ha introdotto, sembra che ci sia voglia di andare ben oltre gli schemi e testare qualcosa di borderline.

Si intende qualche applicazione di terze parti che sia in grado di conferire quei “poteri“ che WhatsApp non mette a disposizione e a quanto pare ce ne sono alcune molto interessantice ne sono alcune molto interessanti.

La situazione negli anni è migliorata eliminando tutte le applicazioni che consentivano di compiere delle irregolarità, come ad esempio lo spionaggio delle conversazioni altrui.

Questa possibilità non esiste più in quanto WhatsApp ha lottato tanto per eliminarla, per buona pace degli utenti. Ci sono però tre funzioni ormai diventate famosissime che potrebbero portare benefici in ogni momento.

Va precisato che queste sono gratuite e che non hanno alcun tratto illegale, dunque non ci sarebbero problemi nell’utilizzarle.

WhatsApp, queste sono le tre funzioni che hanno cambiato tutto per gli utenti in questi anni

La prima funzione che gli utenti WhatsApp stanno utilizzando già da qualche tempo si chiama Unseen ed è quella che poggia sulle loro spalle una sorta di mantello dell’invisibilità in stile Harry Potter. Con questa piattaforma esterna e gratuita è possibile non figurare mai online mentre si legge un messaggio e, ovviamente, anche non aggiornare l’ultimo accesso. Ricordate però una cosa fondamentale: non potrete rispondere, ma solo leggere.

L’altra funzione molto interessante che potrebbe piacere agli utenti si chiama invece WAMR. Scaricando quest’app si potrà avere modo di recuperare un messaggio che un utente ha eliminato da una conversazione in comune. Ricordate però di scaricarla fin da subito: non sarà possibile recuperare un messaggio eliminato prima di aver scaricato WAMR.

L’ultima funzione invece è probabilmente la più “trasgressiva” di tutte e si chiama Whatsapp Tracker. Consente di selezionare uno o più utenti dal proprio elenco contatti e di conoscere con una notifica istantanea i loro orari per quanto concerne entrate ed uscite dalla chat.