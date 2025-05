Nothing Phone 3: il debutto è vicino

Non è un comunicato ufficiale, ma l’indizio è evidente. Nelle ultime ore il profilo X di Nothing è tornato a essere protagonista. Una serie di post pubblicati in rapida successione, in cui compaiono prima l’emoji di un telefono e poi quella del numero 3, ha scatenato l’interesse della community tech. L’interpretazione sembra univoca, il Nothing Phone3 è davvero alle porte. La comunicazione misteriosa e un po ‘giocosa è ormai un marchio di fabbrica per l’azienda fondata da Carl Pei, che ha sempre preferito un tono leggero ma studiato per annunciare le sue novità in arrivo.

Nothing Phone 3: le aspettative crescono, ma i dettagli restano nascosti

A rafforzare l’idea di un lancio imminente c’è un altro elemento importante. Ovvero il recente rilascio delle versioni Nothing Phone 3a e 3aPro. Con questi due modelli già disponibili, il nuovo top di gamma risulterebbe quindi il naturale completamento della serie. Il debutto del NothingPhone3 però finora è sempre stato posticipato. Alcuni ipotizzano che la causa di questo ritardo sia legata all’integrazione delle nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, già parzialmente introdotte nei modelli minori.

Ad ogni modo, malgrado l’evidente entusiasmo online, Nothing non ha ancora rivelato né le specifiche tecniche né l’aspetto definitivo del suo nuovo gioiello tecnologico. Le uniche certezze che abbiamo arrivano dai rumor e dalle aspettative del pubblico. C’è grande curiosità, ad esempio, per scoprire quale sarà il processore utilizzato. Alcuni analisti pensano ad un SoC di fascia alta, in linea con le ambizioni del brand, mentre altri sospettano un compromesso per mantenere un prezzo comunque competitivo.

Anche il design è tutto da scoprire. Sarà mantenuto l’aspetto trasparente dei modelli precedenti? Oppure Nothing proporrà una nuova estetica per segnare un cambio di stile? Le domande si moltiplicano, e le discussioni online si fanno sempre più animate. I commenti degli utenti, tra entusiasmo e qualche critica, testimoniano quanto l’ azienda sia davvero riuscita a farsi spazio nel mondo Android.