Vodafone, maggio 2025: due offerte battono TIM, ci sono fino a 200GB

Gli utenti hanno capito con il tempo che diversi gestori potevano fare al caso loro, ma quando entrano in gioco le solite aziende dominanti, c’è poco da fare: la scelta ricade su di loro. Oltre ai diversi gestori virtuali che sono stati in grado di prendere il sopravvento sotto tanti aspetti, non si può non nominare Vodafone, colosso vero e proprio che ha sempre battuto la concorrenza alla grande soprattutto per via di un aspetto: la sua qualità.

Almeno per il momento le offerte valide, quelle che tutti stanno scegliendo da qualche mese a questa parte, restano due e fanno capo sempre alla stessa famiglia che è quella delle celebri Silver. C’è tutto quello che serve al loro interno partendo dai minuti e dai messaggi fino ad arrivare ad una cospicua quantità di giga.

Vodafone supera le aspettative proponendo ancora una volta le sue offerte Silver ad un prezzo molto interessante, ecco i dettagli

Sono arrivate moltissime nuove proposte nel mondo della telefonia mobile ultimamente per quanto riguarda le offerte. Vodafone continua ad avere il privilegio di godere di una qualità fuori dal comune ed è questo il motivo per cui gli utenti ricorrono sempre ai suoi servizi.

Sono due le soluzioni mobili che l’azienda anglosassone rende disponibili anche durante questo mese di maggio e si chiamano entrambe Silver.

La prima permette a ogni mese di telefonare chiunque senza limiti garantendo minuti illimitati e 1000 SMS verso chiunque. Ci sono poi 100 giga in 4G per la navigazione per un prezzo totale di soli 7,99€ al mese.

L’altra offerta invece aumenta ancora di più, proponendo 150 giga in 4G per Internet oltre ai soliti minuti e messaggi già citati nell’offerta precedente. Il prezzo chiaramente aumenta ma solo di 2€: costa 9,99€ al mese.

Queste soluzioni di Vodafone possono essere scelte solo ed esclusivamente da chi passa da un gestore virtuale o da Iliad che sono i principali competitor.

Inoltre c’è la possibilità di aumentare i giga con ulteriori 50, basta scegliere il servizio di ricarica auto automatica gratuito chiamato SmartPay.