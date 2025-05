La nuova proposta di Kena Mobile che sfida la concorrenza con libertà e risparmio

Kena Mobile lancia un’offerta pensata per chi desidera libertà contrattuale e convenienza economica. Il piano prevede infatti un pacchetto completo con 200GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS al mese, a un prezzo fisso di 5,99€. L’offerta è disponibile per chi decide di passare all’ operatore da gestori come Iliad, Fastweb, HO Mobile e altri MVNO. Il primo mese è completamente gratuito, un dettaglio che rende ancora più interessante la proposta. Non è previsto alcun costo di attivazione, a patto che si accettino i consensi commerciali, una condizione chiara e priva di sorprese.

Kena Mobile: copertura TIM e velocità affidabile, qualità al giusto prezzo

La semplicità è uno degli elementi centrali dell’offerta di Kena. L’attivazione si effettua online in pochi minuti. Basta semplicemente un video selfie oppure l’identificazione tramite SPID. Dopo la verifica, la SIM viene recapitata direttamente a casa, evitando code o spostamenti. Anche la gestione della linea è interamente digitale. Infatti con l’app KenaMobile si possono tenere sotto controllo consumi, credito residuo, ricariche e tutte le funzioni principali. L’interfaccia è pensata per essere intuitiva e accessibile a tutti, anche ai meno esperti.

A rendere l’offerta ancora più solida è la rete TIM, su cui si appoggia l’operatore. La copertura raggiunge il 99% del territorio italiano, garantendo una connessione stabile e veloce in 4G, fino a 60Mbps. Una velocità più che sufficiente per navigare, lavorare in mobilità, seguire videochiamate e godersi contenuti in streaming senza interruzioni. In più non è previsto alcun vincolo contrattuale, nessuna penale in caso di recesso e il cliente paga sempre la stessa cifra ogni mese, senza aumenti improvvisi o spese extra. Insomma in un mondo dove le offerte telefoniche cambiano spesso e nascondono clausole complesse, Kena si distingue per trasparenza e chiarezza.

In definitiva, chi cerca una soluzione mobile efficiente, economica e facile da gestire trova in questa promo una risposta concreta. Il rapporto tra prezzo, quantità di dati e qualità del servizio è tra i migliori disponibili attualmente sul mercato. Kena Mobile si conferma così come un’alternativa valida e competitiva, soprattutto per chi non vuole più brutte sorprese in bolletta.