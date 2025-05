Nuova Renault Clio 2025: più sportiva, più efficiente

La nuova Renault Clio, attesa per il 2025, si mostra sempre più chiaramente durante i test su strada. Il design è ciò che colpisce al primo sguardo: linee tese, frontale scolpito e uno stile ispirato al concept Embleme. Il lunotto inclinato e lo spoiler posteriore esprimono dinamismo. Il camuffamento svela dettagli inediti, come la presenza di cerchi con disegno aerodinamico e i gruppi ottici posteriori sviluppati orizzontalmente. Le proporzioni restano simili all’attuale generazione Renault, ma tutto appare più moderno. La portiera posteriore continua ad avere la maniglia nascosta nel montante C, segno distintivo rimasto invariato. Le dimensioni cresceranno leggermente, aumentando l’abitabilità senza compromettere l’agilità.

Interni digitali, infotainment della nuova Renault Clio

Se l’esterno promette sportività, l’abitacolo punta su tecnologia e comfort. Nessuna immagine ufficiale degli interni, ma le indiscrezioni parlano chiaro. La nuova Clio adotterà una strumentazione interamente digitale, abbinata a un sistema infotainment basato su Android Auto. Navigazione, app, comandi vocali e servizi online saranno al centro dell’esperienza. La qualità percepita crescerà, grazie a materiali più curati e superfici morbide. L’obiettivo è offrire un ambiente più raffinato e connesso. La praticità rimarrà grazie ad uno spazio intelligente ed a soluzioni semplici, pensate per chi vive la città ogni giorno.

La Renault Clio 2025 non sarà elettrica. Renault ha già destinato alla R5 il ruolo di compatta a zero emissioni. Per la Clio si punta sull’ibrido, con motori termici aggiornati ed elettrificazione. È quasi certa l’introduzione della nuova Full Hybrid da 160 cavalli, che sostituirà su alcuni modelli l’attuale 145 CV. Si tratterebbe di un sistema più potente ma attento ai consumi. Prestazioni brillanti, efficienza aumentata: la combinazione perfetta per chi cerca agilità e risparmio. Nessun dato ufficiale sui consumi, ma ci si attende un valore medio sotto i 4,5 litri per 100 km. Il prezzo? Si ipotizza un listino per la Renault Clio che parte da circa 20.500 euro per le versioni base, fino a 27.000 euro per l’ibrida top di gamma. Sarà abbastanza per mantenere la leadership?