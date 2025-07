Iliad vs Kena Mobile: offerte fino a 250GB al mese, il 5G è gratis

Il modello di Iliad è ormai consolidato: nessuna sorpresa, prezzi chiari e zero vincoli. Al momento sono tre le offerte disponibili: la Flash 150 con 150 giga in 4G a 7,99€, la Flash 220 con 220 giga in 5G a 9,99€, e infine la Giga 250 a 11,99€, sempre in 5G. Tutte includono minuti e SMS illimitati e una dotazione di giga in Europa variabile (rispettivamente 0, 16 e 25 GB).

Un aspetto che distingue Iliad è la possibilità per già clienti di effettuare un upgrade verso queste offerte, purché abbiano una tariffa di costo inferiore. I nuovi utenti, invece, possono scegliere liberamente qualsiasi opzione. Le attivazioni sono semplici e digitali, e includono la scelta tra SIM fisica e eSIM. C’è quindi tanta versatilità ma soprattutto tanta disponibilità di contenuti e soluzioni, nel caso di entrambi i gestori.

Kena Mobile: 230 giga e primo mese gratuito per chi arriva da Iliad o MVNO

L’alternativa arriva da Kena Mobile, gestore virtuale su rete TIM, che con la sua Promo Rush 130 punta a catturare l’interesse di chi arriva da operatori virtuali o da Iliad. L’offerta include 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, il tutto a 6,99€ al mese. Il primo mese è gratis, la consegna della SIM è inclusa e non sono previsti costi nascosti.

A differenza di Iliad, l’offerta Kena è soggetta a una restrizione sull’operatore di provenienza, ma il pacchetto dati è generoso, soprattutto in relazione al prezzo mensile.

Due offerte flessibili con vantaggi distinti

Iliad si conferma una scelta solida per chi cerca trasparenza, 5G e possibilità di upgrade, mentre Kena risponde con più giga in 4G e un canone leggermente più basso. La decisione finale dipende dalle esigenze individuali, tra copertura, priorità di rete e quantità di dati disponibili. Con tutti i provider che ci sono, sembra che questi due abbiano soluzioni molto più chiare e trasparenti rispetto agli altri. Bisogna solo scegliere.