GTA VI, il numeri del trailer parlando di un successo planetario

Il secondo trailer di GTA VI continua a macinare visualizzazioni a conferma dell’enorme impatto che il filmato ha avuto sulla community. Nonostante l’uscita prevista a maggio 2026, gli utenti non vedono l’ora di poter giocare al titolo e ogni informazione fornita da Rockstar Games è assolutamente preziosa.

Per questo motivo, il trailer arrivato in maniera inaspettata ha riscosso un tale successo. Stando a quanto rivelato dal team di The Hollywood Reporter, il trailer ha totalizzato oltre 475 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla pubblicazione.

Tuttavia, bisogna fare alcune precisazioni in merito a queste cifre in quanto il conteggio si riferisce a tutte le piattaforme su cui il filmato è stato condiviso. Nonostante ciò, si tratta di numeri impressionati che lo diventano maggiormente se paragonate agli altri contenuti virali dell’ultimo periodo.

L’attesa verso GTA VI si fa sempre più intensa nonostante manchi oltre un anno all’uscita, Rockstar Games ha messo in moto la macchina dell’hype

Il trailer pubblicato da Rockstar Games ha battuto senza problemi ogni record diventando rapidamente il video più visto nelle prime ore in assoluto. Sono stati superati i precedenti primati di Deadpool & Wolverine con 365 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore e Fantastic Four: First Steps con 200 milioni di views.

Con il passare delle ore, ci aspettiamo che il filmato possa fare meglio di quanto fatto registrare dal primo trailer pubblicato a fine 2023. In quel caso, Rockstar Games ha rilasciato il trailer di GTA VI è esclusivamente su YouTube e i numeri registrati hanno permesso di infrangere diversi record.

Rockstar Games ha ottenuto dal Guinness World Record la certificazione per il trailer di lancio di un videogioco più visto sulla piattaforma, il maggiore numero di like per il trailer di un videogame e il video non musicale con più visualizzazioni nelle prime 24 ore. Le premesse, tuttavia, sembrano esserci per permettere alla software house di migliorare i propri primati.