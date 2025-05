GTA VI, Rockstar Games annuncia la data di uscita

Attraverso un breve messaggio sul proprio blog ufficiale, Rockstar Games ha annunciato la data di uscita ufficiale di Grand Theft Auto VI. Si tratta della prima informazione condivisa dalla software house da dicembre 2023, periodo in cui è stato presentato il primo teaser trailer.

Tuttavia, questo annuncio non è stato molto apprezzato dagli appassionati della saga. Infatti, la data fissata per l’uscita di GTA VI è adesso 26 maggio 2026.

Questo significa che è saltata la finestra di uscita prevista per l’autunno 2025 e, di conseguenza, bisognerà aspettare il nuovo anno per poter giocare a questo attesissimo titolo. La notizia circolava nel settore da qualche tempo ma adesso è arrivata l’ufficialità.

GTA VI è stato rinviato ma Rockstar Games ha annunciato la data esatta di uscita del nuovo capitolo della saga

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob — Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025

Il team di sviluppo ha voluto scusarti con tutti gli utenti attraverso il messaggio pubblicato online riguardante questo ritardo. La realizzazione di un titolo cos vasto, stratificato e importante come GTA VI ha rappresentato una sfida imponente per tutta la software house e gli sviluppatori impegnati nel progetto.

Il motivo del rinvio è quello di garantire un prodotto finale che superi ogni aspettativa e possa garantire livelli qualitativi fuori ogni attuale scala. Secondo Rockstar Games, i giocatori si meritano il meglio e questi mesi aggiuntivi di sviluppo permetteranno al team di lavorare per correggere ogni potenziale problema e garantire un lancio senza intoppi.

Purtroppo, non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali in merito e non è possibile capire quali siano stati i motivi diche hanno portato a questa scelta. Tuttavia, nel frattempo, l’industria videoludica può tirare un sospiro di sollievo in quanto c’è finalmente la data di uscita ufficiale di GTA VI. In questo modo, anche le altre software house possono pianificare i propri lanci senza temere di sovrapporsi al titolo più atteso del decennio.