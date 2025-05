Philips consente di stampare in 3D parti sostitutive per i propri device

Philips ha annunciato una interessante iniziativa volta a garantire l’estensione del ciclo di vita dei propri prodotti e la riparabilità degli stessi in autonomia. Gli utenti potranno stampare in 3D alcuni pezzi che il produttore metterà a disposizione in forma completamente gratuita e utilizzarli sui rasoi del brand.

Il progetto lanciato in Repubblica Ceca prende il nome di Philips Fixables e può contare sulla collaborazione del partner Prusa Research. I file scaricabili liberamente e stampabili in 3D sono accessibili e disponibili a livello globale sulla piattaforma Printables.

L’iniziativa è da intendersi dedicata alla sostituzione di tutti quegli accessori cruciali per il taglio ma non tali da giustificare l’acquisto di un nuovo rasoio. Basti pensare alle guide per il taglio formate da varie setole che potrebbero facilmente danneggiarsi. In questo modo, gli utenti possono stampare in 3D il pezzo specifico ed evitare di sostituire un rasoio altrimenti perfettamente funzionante.

Philips e Prusa Research hanno dato avvio ad un progetto volto a consentire agli utenti di stampare in 3D gli accessori per rasoi, spazzolini e asciugacapelli

Il progetto Philips Fixables è stato possibile grazie alla partnership con Prusa Research che ha studiato il modo migliore per ottenere una stampa 3D di elevata qualità. Pertanto, gli utenti dovranno rispettare le linee guida fornite per poter soddisfare gli standard qualitativi e di sicurezza dell’azienda. Ogni manomissione del file incluse modifiche per ridurre la quantità di filamento o la velocità di stampa potrebbe compromettere il risultato finale.

Al momento, Philips ha pubblicato su Printables il pettine regolabile da utilizzare sul rasoio OneBlade. Le indicazioni fornite consigliano l’uso di un filamento PLA standard e di stampare il pezzo utilizzando lo stesso orientamento presente nel file originale.

Nei prossimi giorni si prevede il rilascio di progetti 3D per altri device del brand come spazzolini elettrici e asciugacapelli. Purtroppo, al momento, non ci sono date certe ma restiamo in attesa degli ulteriori sviluppi di una iniziativa certamente interessante.