Google Messaggi come WhatsApp e Telegram: si potranno eliminare i messaggi per tutti

Esattamente come avviene nelle principali applicazioni di messaggistica istantanea, a breve anche su Google Messaggi dovrebbe arrivare la funzione in grado di eliminare i messaggi per tutti. Per chi non avesse capito, ogni messaggio potrà essere eliminato al fine di non mostrarlo più neanche agli interlocutori. In breve, tutti i partecipanti ad una conversazione, magari di gruppo, non leggeranno più quel messaggio una volta che l’utente mittente sceglierà di eliminarlo.

Come funzionerà la cancellazione per tutti

Almeno per ora, come gli utenti Google Messaggi ben sanno, l’app permette solo di eliminare un messaggio dalla propria chat. Questo presuppone dunque che il testo resti ugualmente visibile per gli altri partecipanti. Una volta arrivato il nuovo aggiornamento e invece tutto sarà differente, in quanto colui che sceglierà di cancellare un messaggio potrà optare per due soluzioni diverse:

Elimina per tutti , che rimuove il messaggio per tutti i membri del gruppo;

Elimina per me, che continua a funzionare come in passato, nascondendo il messaggio solo dalla propria visualizzazione.

La funzione è stata individuata nel codice della versione beta di Google Messaggi, e ora comincia a essere disponibile per un numero limitato di utenti. Le prime segnalazioni arrivano da chi partecipa al programma beta, dove la nuova opzione appare solo nelle chat di gruppo con almeno 12 partecipanti.

Una funzione ancora limitata, ma in espansione

Per ora, la cancellazione per tutti non è disponibile nelle chat individuali e nei gruppi con meno di 12 persone. Almeno per il momento questa funzionalità dunque resta limitata, anche se l’obiettivo di Google dovrebbe essere quello di testarla per bene fino a poterla lanciare per chiunque. Come ogni aggiornamento infatti anche questo avrà bisogno della sua fase beta, la quale è infatti attualmente in atto. Solo gli sviluppatori che hanno aderito al programma possono quindi testare la possibilità di eliminare un messaggio per tutti. Tutto ciò conferma dunque l’intento di Google di migliorare la sua app Messaggi, soprattutto da quando ha ottenuto lo standard RCS.