Google Messaggi si anima con nuove emoji espressive

Google Messaggi

Google Messaggi si arricchisce di nuove animazioni espressive che rendono le conversazioni più vivaci. L’app di messaggistica introduce effetti a schermo intero che si attivano quando si inviano singole emoji o coppie di emoji specifiche. Questa funzionalità, già presente in altre app come WhatsApp e iMessage, mira a rendere le chat più dinamiche e coinvolgenti, offrendo agli utenti un modo nuovo e divertente di comunicare.

Google Messaggi: le emoji diventano protagoniste

Le animazioni espressive di Google Messaggi trasformano le emoji in vere e proprie protagoniste delle conversazioni. Quando un utente invia una singola emoji supportata, questa si anima a schermo intero, creando un effetto visivo coinvolgente e inaspettato. L’app offre una serie di animazioni che si attivano con emoji specifiche, come vulcani, api, la luna, mani che applaudono, e la faccina che dorme. Inviare due emoji identiche, come una coppia di cuori o pollici in su, scatena effetti a schermo ancora più vivaci.

Per attivare le animazioni, è sufficiente inviare una singola emoji o una coppia di emoji tra quelle supportate. È importante sottolineare che le animazioni si attivano solo se il messaggio contiene esclusivamente l’emoji (o la coppia di emoji) senza testo aggiuntivo. Google non ha rivelato un elenco completo di tutte le emoji che attivano le animazioni, invitando gli utenti a scoprirle naturalmente. La funzionalità è disponibile sia nelle chat RCS (Rich Communication Services) che nei normali SMS.

Google offre agli utenti la possibilità di personalizzare l’esperienza di utilizzo delle animazioni. È possibile disattivare completamente le animazioni espressive dalle impostazioni dell’app, per chi preferisce un’interfaccia più sobria. Per farlo, basta accedere alle impostazioni di Google Messaggi e disattivare l’opzione “Mostra animazioni espressive”.

La funzionalità è stata introdotta gradualmente a partire da febbraio 2025, con un rilascio più ampio nei mesi successivi. Potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti gli utenti, poiché Google spesso rilascia nuove funzionalità in fasi. La disponibilità delle animazioni potrebbe variare a seconda del dispositivo, della versione dell’app Google Messaggi e della regione geografica. Per verificare se la funzionalità è attiva, è consigliabile aggiornare l’app all’ultima versione disponibile.

L’introduzione delle animazioni espressive in Google Messaggi segue una tendenza già diffusa in altre app di messaggistica, come WhatsApp, Telegram e iMessage, che offrono funzionalità simili per arricchire le conversazioni. Questa mossa di Google mira a rendere la sua app di messaggistica più competitiva e al passo con i tempi, offrendo agli utenti un’esperienza di comunicazione più ricca e coinvolgente. L’aggiunta di effetti a schermo intero e animazioni per le emoji è un modo per rendere le chat più dinamiche e divertenti, in linea con le aspettative degli utenti moderni.