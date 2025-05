Android, 8 titoli gratis solo per oggi sul Play Store di Google: erano a pagamento

La giornata potrebbe rivelarsi ricca di eventi speciali per quanto riguarda gli utenti Android, ma questo accade ogni giorno. Stavolta però è tutto diverso siccome la vera star diventa il Play Store di Google, all’interno del quale figurano dei titoli in promozione temporanea. Chi infatti ha deciso di scaricare qualche nuovo contenuto sul suo smartphone, deve approfittare di quello che sta accadendo proprio in questi minuti: ci sono applicazioni e giochi a pagamento che possono finire gratis sul telefono di tanti utenti.

Tutto ciò ovviamente andrà avanti per qualche ora o al massimo per qualche giorno, ma non ci sono termini: le applicazioni e i giochi concessi oggi gratis sul Play Store potrebbero infatti tornare a pagamento già entro i prossimi minuti. Il consiglio che diamo quindi agli utenti è quello di procedere quanto prima al download direttamente tramite i link presenti nella lista sottostante. Chi vuole portare a casa qualcosa di interessante deve quindi approfittare, senza perdere altro tempo.

Come si può vedere nella lista, ci sono i nomi dei giochi e delle applicazioni in questione e c’è anche il link che porta direttamente sul Play Store per effettuare il download sicuro e rapido. Sarà tutto molto più semplice del previsto in quanto si tratta di operazioni veramente intuitive da compiere in pochi secondi.

Play Store di Google: sono queste le migliori soluzioni da scaricare oggi gratis sul vostro smartphone Android

La lista in basso è davvero ben fornita con contenuti molto ambiti e che spesso gli utenti evitano di scaricare proprio perché costano. Se avete uno smartphone Android, questa è la volta buona per approfittare: